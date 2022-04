Condividi su

Questa sera, 11 aprile 2022, alle ore 21:45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin

Isola dei famosi 2022, 11 aprile, diretta

Inizia il programma. Ilary annuncia che questa puntata sarà molto importante per i naufraghi perchè le coppie saranno divise e dunque i concorrenti inizieranno a giocare singolarmente.

In Palapa scopriamo come hanno trascorso questi giorni uniti Carmen e suo figlio Alessandro. Il ragazzo spiega di non poterne più e di aver affrontato una prova molto difficile pur di far mangiare la lasagna alla mamma. Stasera finalmente vengono divisi.

Subito dopo si parla di Floriana, che si è fortemente risentita per essere stata nominata. “E’ vero che sono impulsiva, ma non sono cattiva. Ce l’avevo col programma, non con il gruppo. Questa cosa non è giusta” – spiega la Secondi, che insinua che i filmati siano stati montati in maniera poco corretta.

Vladimir attacca Floriana dicendole che “rosica come un castoro”. Floriana si infuria. Clemente cerca di difendere la sua compagna. Ilary chiede a Floriana di andare in zona nomination per parlare con calma.

“Perchè te la prendi col programma?”– le domanda la Blasi. “Mi piacerebbe fossimo ripresi un po’ di più, è molto diverso dal programma da dove vengo io” – spiega la naufraga.