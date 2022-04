Stasera in tv sabato 16 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 16 aprile 2022. Su Raitre, il programma di Domenico Iannacone, Che ci faccio qui. Su Canale 5 invece va in onda il talent di Maria De Filippi, Amici.

Stasera in tv sabato 16 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Ulisse, il piacere della scoperta. Nella seconda puntata, Alberto Angela ci accompagna in una Sardegna insolita, lontana dalle mete turistiche più conosciute. Un viaggio alla ricerca dei colori, dei suoni e degli odori. Dalle spiagge della Maddalena e dell’Asinara alle miniere del Sulcis, dalle pietre dei nuraghi alle vestigia romane.

Su Raitre, invece, alle 21.30, Che ci faccio qui. Si parla di Don Alessandro Santoro, un prete della periferia di Firenze. Un sacerdote controcorrente che celebra la Messa in un prefabbricato. Si prosegue a Trieste dove Domenico Iannacone incontra una psicologa in pensione che si prende cura dei migranti, distrutti dal lungo viaggio compiuto.

Su Rai 5, alle 21.15, il comedy show Italian Stand Up. A esibirsi davanti al pubblico del Teatro Zelig, a Milano, ci sono il bolognese Luca Cupani e il cagliaritano Alessandro Cappai. I due comici ironizzano su vizi e virtù individuali e comuni attraverso la satira mordace dei loro monologhi.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Quinto appuntamento con il talent di Maria De Filippi. Per i ragazzi rimasti nella scuola ancora sfide, prove ed esibizioni per proseguire la corsa alla finale. Chissà se anche stasera Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro proporranno nuove coreografie per sfidare i “colleghi” Celentano e Zerbi?

Su Italia 1, invece, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine: Misteri insondabili. Le domande più frequenti ricevute dalla redazione riguardano le previsioni del futuro; in molti, per esempio, si chiedono se Nostradamus fosse davvero capace di prevedere eventi. Si parla poi di Rosazza, paesino in provincia di Biella che deve la sua fama ai fantasmi che si dice vi alberghino.

Su Real Time, alle 21.40, il docu-reality Vite al limite. Dolly è arrivata a pesare circa 300 chili, accusa forti dolori e la sua pelle è molto tirata nella zona dell’addome. Nonostante tutti questi problemi legati alla sua grave obesità, la donna rifiuta però di assumersi qualsiasi responsabilità.

I film di questa sera sabato 16 aprile 2022

Su Raidue, alle 21.05, il film storico del 2016, di Kevin Reynolds, Risorto, con Joseph Fiennes. A pochi giorni dalla visita dell’imperatore romano Tiberio a Gerusalemme, Ponzio Pilato ordina al tribuno militare Clavio (Joseph Fiennes) di sorvegliare il sepolcro di Gesù, appena crocifisso. Dopo la resurrezione, Clavio, convinto che il cadavere di Cristo possa essere ritrovato, si mette alla sua ricerca.

Su Rete 4, alle 21.25, il film storico del 1961, di Nicholas Ray, Il re dei re, con Jeffrey Hunter. La vita terrena di Gesù (Jeffrey Hunter), dalla nascita a Betlemme alla Resurrezione: l’incontro con Giovanni Battista (Robert Ryan), gli Apostoli, i miracoli, il tradimento di Giuda (Rip Torn), l’agonia nell’orto dei Getsemani, l’arresto, il processo, la morte in croce per la redenzione di ogni uomo.

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice Da Vinci, con Tom Hanks, Audrey Tautou. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Langdon cerca di risolvere l’enigma, ma diventa ben presto l’indiziato numero uno.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1987, di Tony Scott, Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills 2, con Eddy Murphy. L’agente Axel Foley indaga all’insaputa dei superiori sul ferimento del capitano Bogomil. Nel corso delle indagini, Foley arriva a Karla Fry, l’affascinante direttrice di un club esclusivo.

20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Stephen S. Campanelli, Momentum, con Olga Kurylenko. Durante una rapina finita male, Alex Faraday assiste all’omicidio di un suo complice per mano di una banda rivale. Ora anche lei è nel mirino e salvarsi non sarà infatti facile.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Ron Howard, Ranson – Il riscatto, con Mel Gibson. Alcuni criminali sequestrano il figlio di Tom Mullen. In un primo momento l’uomo lascia gestire la situazione all’Fbi, ma poi decide di agire in prima persona, forzando la mano ai rapitori.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1980, di Carlo Verdone, Un sacco bello, con Carlo Verdone, Mario Brega. Commedia a episodi per raccontare lo stravagante ferragosto romano di un bullo di borgata, di un timidone con velleità da Casanova e di un “figlio dei fiori“.

Stasera in tv sabato 16 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2014, di Mario Martone, Il giovane favoloso, con Elio Germano. La vita di Giacomo Leopardi, dall’infanzia a Recanati, oppresso da una severa educazione, all’arrivo a Firenze. Una breve esistenza segnata inoltre da una salute cagionevole.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film d’animazione del 2021, di Tom McGrath, Baby Boss 2 – Affari di famiglia. Diventati adulti, Tim e Ted si sono allontanati l’uno dall’altro. Ma quando Tina, figlia di Tim, rivela loro di essere un agente segreto in missione, i due però si trovano a collaborare di nuovo.

Su Sky Cinema Action, alle 19.55, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis. Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Joel Schumacher, In linea con l’assassino, con Colin Farrell. Il giovane Stu risponde a una misteriosa chiamata in una cabina pubblica. Dall’altra parte c’è uno sconosciuto, che sa tutto della sua vita e sostiene di tenerlo sotto tiro.