Stasera in tv domenica 1 maggio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 1 maggio 2022. Su Raitre, il Concerto 1° Maggio. Su Italia 1, il film Tre uomini e una gamba, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stasera in tv domenica 1 maggio, Rai

Su Raitre, alle 20.00, il programma musicale Concerto 1° Maggio. L’evento musicale torna dopo due anni in Piazza San Giovanni a Roma. Sul palco, tra gli altri, il cast del musical Notre Dame de Paris, con una performance speciale per festeggiare i 20 anni dello spettacolo. Si esibiscono anche La Rappresentante di Lista, Coez, Ariete, Tommaso Paradiso e Mr. Rain.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Non è facile affrontare un tema come quello della guerra in Ucraina, senza credere all’emotività o alla rabbia; Giuseppe Brindisi invece sceglie di usare toni pacati, senza per questo togliere autorevolezza al suo programma che, settimana dopo settimana, informa i telespettatori sulle novità del conflitto.

Su Canale 5, alle 21.20, gli ultimi episodi della miniserie Gli eredi della Terra, con Yon Gonzàlez. Il primo episodio s’intitola, “Veleno”. Hugo (Yon Gonzàlez) scopre che Mercé è figlia di sua sorella Arsenda. Anche Bernat apprende la verità e ripudia sua moglie per sposare Marta Destorrent. Hugo capisce che Regina è responsabile della scomparsa di Mercé, ma Caterina gli rivela dove si trova la bimba. A seguire, il secondo episodio, “Redenzione”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Dagli Studios International di via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti accende come sua abitudine i riflettori sui temi più caldi dell’attualità politica ed economica. A partire inevitabilmente dalle ultime notizie sulla guerra.

Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il documentario Apocalypse – Seconda Guerra Mondiale. Secondo e ultimo appuntamento con il documentario inedito dedicato alla Seconda Guerra Mondiale, realizzato con materiale d’archivio restaurato e interviste a chi la guerra l‘ha vissuta in prima persona.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Ti spedisco in convento. Durante il mese di convivenza, le ragazze devono rispettare scrupolosamente le regole del convento e vengono coinvolte in attività di volontariato: tra queste, la consegna dei pacchi alle famiglie in difficoltà e l’assistenza agli anziani.

I film di questa sera domenica 1 maggio 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film biografico del 2016, di Gianfranco Albano, Felicia Impastato, con Lunetta Savino. Sicilia: dopo la morte del giornalista Peppino Impastato, ucciso da Cosa Nostra il 9 maggio 1978, la madre Felicia (Lunetta Savino) decide di rompere la tradizione dell’omertà denunciando la matrice mafiosa dell’omicidio. L’incontro con il magistrato Rocco Chinnici (Antonio Catania) si rivelerà determinante.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film d’avventura del 2011, di Paul W.S. Anderson, I tre moschettieri, con Logan Lerman. Porthos, Athos, Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1997, di Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Massimo Venier, Tre uomini e una gamba, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Aldo (Aldo Baglio) e Giovanni (Giovanni Storti) accompagnano l’amico Giacomo (Giacomo Poretti) in Puglia, dove l’aspetta la futura sposa Giuliana (Luciana Littizzetto). I tre trasportano anche una preziosa scultura di legno acquistata dal futuro suocero, il cavalier Cecconi (Carlo Croccolo).

Su Tv8, invece, alle 21.30, il film d’azione del 2020, di Mark Williams, Honest Thief, con Liam Neeson, Kate Walsh. Tom, famoso rapinatore di banche, s’innamora e decide di patteggiare con l’Fbi per cambiare vita. Ma due federali corrotti mirano ai suoi soldi e iniziano a braccarlo.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2009, di Nancy Meyers, E’ complicato, con Meryl Streep, Alec Baldwin. Divorziati da 10 anni e con i figli adulti, Jane e Jake si ritrovano. Lui, alle prese con una nuova e giovane moglie, fa di tutto per riconquistare Jane, che ha un nuovo spasimante.

Stasera in tv domenica 1 maggio, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2008, di Paolo Virzì, Tutta la vita davanti, con Isabella Ragonese. La neolaureata Marta trova lavoro nel call center di un’azienda che vende depuratori per l’acqua. Ma tutti i suoi progetti si scontrano con la cruda realtà del precariato.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Martin Scorsese, Hugo Cabret, con Asa Butterfield, Ben Kingsley. Parigi, Anni 30. L’orfano Hugo vive all’interno di una stazione ferroviaria. L’incontro con un misterioso giocattolaio lo catapulterà in una girandola di straordinarie avventure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 2005, di Ridley Scott, Le Crociate, con Orlando Bloom, Eva Green. Il giovane fabbro Balian riceve la visita di Goffredo, un nobile giunto dalla Terrasanta, che gli rivela di essere suo padre. Nominato cavaliere, Balian raggiunge Gerusalemme.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80, l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.