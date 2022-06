Stasera in tv mercoledì 29 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 29 giugno 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Su Tv8, il reality Chi vuole sposare mia mamma? con Caterina Balivo.

Stasera in tv mercoledì 29 giugno 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, Kalipè. Seconda puntata speciale del programma di Massimiliano Ossini che propone servizi e reportage originali. Inoltre interviste a esperti e a personaggi dello spettacolo, secondo una modalità divulgativa che guarda all’ambiente ma anche alla tecnologia, all’agricoltura, alla solidarietà e al sociale.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Pietro Sanua, commerciante di Cisliano (Milano), difendeva i diritti degli ambulanti e si batteva contro la gestione mafiosa degli spazi dei banchi nei mercati. Questo è forse il motivo per cui, a 46 anni, è stato ucciso. Un omicidio ancora senza colpevoli di cui Federica Sciarelli si occupa stasera.

Su Rai 5, serata di opera lirica: Adriana Lecouvreur. Al Teatro Filarmonico di Verona va in scena l’opera di Cilea nell’allestimento del 1979 firmato da Mauro Bolognini. Protagonista Raina Kabaivanska. Accanto a lei Eleonora Jankovic e Franco Tagliavini. Sul podio Edoardo Muller.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Prima serata. A differenza di molti colleghi, Veronica Gentili va in onda per tutta l’estate: la ritroveremo dunque in prima linea per informare il pubblico sulle principali novità di politica, economia e costume. Tra i temi di stasera, le mosse di Putin e le strategie delle potenze occidentali per fermare la guerra.

Su Canale 5, alle 21.20, la quarta puntata della fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo. Domenico e Olivia visitano Ferrante in carcere. Il detenuto promette di rivelare, in tribunale, i nomi dell’assassino di Perrotta. Poco dopo verrà ucciso: Olivia, sconvolta, allontana Domenico. Nicastro (Claudio Santamaria), intanto, sta vivendo un momento non facile con la moglie.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Chi vuole sposare mia mamma? Caterina Balivo continua a seguire il percorso di Stefania, 50enne di Bologna che stasera conoscerà due nuovi pretendenti. Nella sua scelta finale peserà il parere di Giacomo, il suo primogenito.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Stand Up – Comici in prova. Ultimo appuntamento con il programma. Stasera vediamo cosa hanno imparato gli aspiranti comici Giampiero Mughini, Jill Cooper, Stefania Orlando e Awed. Tra gli insegnanti ci sono Debora Villa e Scintilla.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Io, tu e mamma. Parte il nuovo reality che ha per protagoniste alcune donne che devono difendere le loro relazioni “minacciate” dalle madri dei fidanzati. Tra loro c’è Kim: la donna si trova in grande difficoltà dopo essersi trasferita a casa della mamma di Matt.

I film di questa sera mercoledì 29 giugno 2022

Su Raiuno, il film commedia del 2019, di Fausto Brizzi, Modalità aereo, con Paolo Ruffini, Lillo, Violante Placido. Diego Gardini (Paolo Ruffini), uomo d’affari cafone e arrogante, poco prima di imbarcarsi per Sydney dimentica alla toilette il suo cellulare contenente i codici d’accesso dei conti correnti e i numeri dimolti vip. Due addetti alle pulizie (Lillo e Dino Abbrescia) lo ritrovano e… si danno alla pazza gioia!

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2019, di Jay Roach, Bombshell – La voce dello scandalo, con Charlize Theron. Gretchen Carlson accusa di molestie sessuali Roger Ailes, fondatore di Fox News. La sua decisione spinge la giornalista Megyn Kelly a farsi avanti con la sua storia.

Su La7, alle 21.15, il film biografico del 2003, di Christian Duguay, Il giovane Hitler, con Robert Carlyle. La vita del giovane Hitler prima dell’ascesa al potere in Germania: la giovinezza trascorsa in solitudine, il mancato ingresso all’Accademia delle Belle Arti e la guida del partito nazista.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Jan De Bont, Twister, con Bill Paxton, Helen Hunt. Jo e l’ex marito Bill, meteorologi, danno la caccia a uno sciame di tornado che minaccia di abbattersi sull’Oklahoma. Vogliono studiarne la struttura interna con una macchina di loro invenzione.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Christopher Nolan, Insomnia, con Al Pacino, Robin Williams. L’agente Will Dormer si reca in Alaska per indagare sulla morte di una ragazza. Quando per errore uccide un collega, si ritrova ricattato proprio dal killer che sta braccando.

Stasera in tv mercoledì 29 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2019, di Todd Phillips, Joker, con J. Phoenix. Arthur Fleck, pagliaccio di giorno e comico di cabaret alla sera, lotta quotidianamente per trovare la sua strada. In bilico tra apatia e crudeltà, prenderà una decisione che scatenerà una serie i drammatici eventi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Anne Fletcher, Step Up, con Jenna Dewan, Channing Tatum. Nara, prima ballerina di una scuola esclusiva, cerca un partner per il saggio finale. Il prescelto è Tyler, un ragazzo di strada con problemi giudiziari, ma dotato di grande talento.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Dennis Gansel, Mechanic: Resurrection, con Jason Statham. L’ex assassino Arthur Bishop pensava di essersi lasciato alle spalle la vita criminale. Ma quando il suo acerrimo nemico cerca di rapire l’amore della sua vita, Bishop torna in azione.