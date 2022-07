Stasera in tv venerdì 15 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in TV venerdì 15 luglio 2022. Su Raitre, il film commedia La rivincita delle sfigate. Su La7 invece va in onda Eden, programma condotto da Licia Colò.

Stasera in tv venerdì 15 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il game show Top Dieci. Quarta puntata dell’edizione 2021 dello show di Carlo Conti. Scendono in campo altre due squadre vip: i Salemmiani (Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino) e gli Arboriani (Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni). Si esibiscono Zucchero, Cugini di Campagna, Gazebo.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta un viaggio nell’arte allegorica di Niki de Saint Phalle (1930-2002), autrice del Giardino dei Tarocchi a Capalbio, e un documentario su Marisa Merz (1926-2019), esponente dell’Arte Povera Italiana.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Casi irrisolti e tanto altro nel programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Tra i casi affrontati c’è quello della 82enne Silvana Gandola: scomparsa nel marzo del 2021, è stata ritrovata sepolta su una spiaggia della Sardegna dieci mesi dopo.

Su La7, alle 21.15, Eden. Continuano le puntate inedite della seconda stagione del programma condotto da Licia Colò. Ogni puntata è dedicata al nostro pianeta, alle problematiche ambientali e le imminenti soluzioni da intraprendere.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo, I delitti del Barlume – Il telefono senza fili, con Filippo Timi. Vanessa Benedetti scompare nel nulla. Per i quattro vecchietti non ci sono dubbi: il marito l’ha uccisa, gettandola in un dirupo. Ma toccherà a Massimo risolvere l’enigma.

Su Nove, invece, alle 21.15, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le serate dedicate agli sketch proposti nell’ultima stagione del programma di Maurizio Crozza. Le imitazioni del comico genovese sono anche sempre visibili anche in live streaming gratuito su Discovery+.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cucine da incubo Italia. Antonino Cannavacciuolo è a Cavallasca, in provincia di Como, per aiutare Tuccio, titolare dell’agriturismo “El Paso ranch”, a dare nuova vita e stile alla sua attività. Lo chef si sposta poi a Marino (Roma), alla trattoria “L’Archetto”.

I film di questa sera venerdì 15 luglio 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Olivia Wilde, La rivincita delle sfigate, con Beani Feldstein, Kaitlyn Dever. Molly (Beanie Feldstein) e Amy (Kaitlyn Dever) sono due amiche liceali che, alla vigilia del diploma, si rendono conto di aver pensato solo allo studio, rinunciando al divertimento. Ansiose di recuperare il tempo perduto, si trovano coinvolte in una notte brava ma dalle conseguenze imprevedibili.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 1997, di Simon West, Con Air, con Nicolas Cage. Scarcerato per buona condotta, Cameron Poe viene imbarcato su un volo per il trasporto dei detenuti che lo riporta a casa dalla sua famiglia. Ma poco dopo il decollo, un criminale dirotta l’aereo.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Renzo Carbonera, Takeaway, con Carlotta Antonelli. Maria è una giovane marciatrice desiderosa di affermarsi nel mondo dell’atletica. Il suo compagno Johnny, un allenatore radiato per utilizzo di sostanze dopanti, però la convince ad assumere prodotti chimici.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2016, di John Hillcoat, Codice 999, con Casey Affleck. Michael (Chiwetel Ejiofor) è un poliziotto corrotto al servizio di Irina (Kate Winslet), un membro influente della mafia russa ad Atlanta. Quando però la donna chiede di assassinare un agente per creare il caos in città e realizzare un colpo altrimenti quasi impossibile, le cose si complicano terribilmente.

20 Mediaset, Iris, La 5

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 1997, di Steven Spielberg, Il mondo perduto – Jurassic Park, con Julianne Moore. John Hammond, creatore dei dinosauri di Jurassic Park, vuole salvare gli animali dalle grinfie dell’avido nipote. Lo aiutano la paleontologa Sarah e il suo fidanzato Ian.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Patricia Riggen, The 33, con Antonio Banderas, Rodrigo Santoro. Dopo un crollo nella miniera di oro e rame di San José, nel deserto di Atacama, Mario e altri 32 compagni rimangono intrappolati in un cunicolo a 700 metri di profondità.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Kirk Jones, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, con Nia Vardalos. Toula e Ian cercano di convincere la figlia Paris a non frequentare il college in un’altra città. Intanto la famiglia Portokalos deve radunarsi per un nuovo e grande matrimonio.

Stasera in tv venerdì 15 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2021, di Jon Watts, Spider-Man: No Way Home, con Tom Holland. L’identità dell’Uomo Ragno è stata rivelata al mondo e ora Peter Parker è assediato dai media. Per cercare di recuperare la sua vita, Peter infatti chiede aiuto al Dottor Strange.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Marco Risi, Fortapàsc, con Libero De Rienzo, Valentina Lodovini. Anni 80. Giancarlo Siani, giovane cronista del “Mattino” di Napoli, indaga sui boss della camorra e sui politici collusi. Le sue inchieste danno fastidio a molti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di Rob Cohen, Daylight – Trappola nel tunnel, con Sylvester Stallone. Dopo un’esplosione, dodici persone rimangono intrappolate nel tunnel che collega Manhattan al New Jersey. Il tassista Kit Latura però farà di tutto per metterli in salvo.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film di spionaggio del 2018, di Per Fly, Giochi di potere, con Theo Jamese, Ben Kingsley. Michael, giovane programmatore e coordinatore, ottiene un lavoro presso le Nazioni Unite. Sotto l’ala protettiva del suo mentore, Michael infatti agguanta il successo: ma ben presto…