DAZN avrebbe avviato le contrattazioni per acquistare Eleven Sport: ad annunciarlo il Financial Time

Negli scorsi giorni il Financial Time ha lanciato l’indiscrezione: DAZN sarebbe in trattativa per acquistare Eleven Sports. Qualora tale affare dovesse concretizzarsi, la piattaforma di contenuti sportivi in streaming andrebbe ad arricchire ulteriormente il proprio catalogo.

DAZN Eleven Sports, la trattativa avrebbe come conseguenza l’ingresso di Aser Ventures nel capitale DAZN

Secondo il Financial Time, dunque, l’emittente DAZN avrebbe già avviato le trattative per acquisire l’emittente concorrente Eleven Sports. Nonostante questo, attualmente non si conoscono né i prezzi né le condizioni sulle quali sarebbe stata avviata la trattativa. DAZN, interpellata su tale indiscrezione, non avrebbe né confermato né smentito la notizia.

Eleven Sports, che sarebbe finita nel mirino di DAZN, è un’emittente OTT dedicata all’intrattenimento sportivo. La società è nata in Inghilterra e, attualmente, trasmette in tredici diverse nazioni nel mondo, tra le quali l’Italia. Aser Ventures è il gruppo che controlla l’emittente ed è fondata dall’imprenditore italiano Andrea Radrizzani. Quest’ultimo, tra l’altro, è il patron del club sportivo Leeds United. Qualora la trattativa dovesse concretizzarsi, Aser Ventures entrerebbe nel capitale di DAZN con una partecipazione pari a circa il 5%.

DAZN Eleven Sports, l’emittente vorrebbe ampliare il proprio mercato

Indipendentemente dall’esito delle trattative, la notizia dell’interesse di DAZN verso Eleven Sports dimostra che l’emittente vorrebbe ingrandire il proprio mercato. L’obiettivo di DAZN, in particolare, dovrebbe essere di ampliare la propria offerta per divenire uno dei più importanti poli internazionali di streaming sportivo. Evento, questo, che sarebbe fondamentale vista la sempre maggiore competizione tra emittenti OTT.

In Italia l’emittente inglese trasmette la serie C

La piattaforma OTT Eleven Sports, che presto potrebbe essere acquisita da DAZN, è nata nel 2016. Dall’epoca, il servizio si è progressivamente esteso, trasmettendo eventi in diretta ma anche dei documentari Neo Studios. Come già detto, il servizio Eleven Sports è visibile in diverse nazioni. In Europa, ad esempio, l’emittente è fruibile in Polonia. Qui ha acquisito un corposo pacchetto di diritti tv, che comprende la messa in onda esclusiva delle gare di Formula 1. In Portogallo, invece, la piattaforma trasmetterà la Champions League e la Premier League per i prossimi tre anni.

Nel nostro paese, complice l’ampia estensione di Sky Sport e l’esplosione avuta negli ultimi anni da DAZN, Eleven Sports ha una copertura dei diritti sportivi decisamente limitata. Uno dei fiori all’occhiello dell’offerta italiana è sicuramente il basket. Per tale disciplina, infatti, la piattaforma manda in onda la Serie A e l’Eurolega. Per quanto riguarda il calcio, invece, l’offerta dell’emittente OTT comprende la Serie C e la Serie B femminile. C’è spazio, però, anche per il calcio estero, con la messa in onda della Jupiler Pro League, ovvero l’equivalente belga della nostra Serie A.