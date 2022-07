Stasera in tv lunedì 18 luglio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 18 luglio 2022. Su Raitre, l’attualità con il programma Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Su La7, la miniserie Domina con Kasia Smutniak.

Stasera in tv lunedì 18 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.30 Calcio Europeo Femminile: Italia-Belgio. Ultimo impegno nella fase a gironi dell’Europeo per la Nazionale Italiana. Al Manchester City Academy Stadium, in una partita valida per il gruppo D, le Azzurre guidate dal commissario tecnico Milena Bertolini scendono in campo contro la formazione belga. Il primo quarto di finale si gioca mercoledì.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Con Sigfrido Ranucci rivediamo i servizi più interessanti e le inchieste su politica, economia e società. Tra i servizi più visti, “Un vaccino sotto embargo” di Manuele Bonaccorsi e Alessia Marzi, dedicato a Cuba: sottoposta a 60 anni di embargo, l’isola è riuscita a fronteggiare il Covid da sola.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Nessun dorma. Massimo Bernardini ospita nel suo salotto musicale due grandi voci femminili: il soprano Maria Agresta e Ginevra Di Marco, la “voce d’angelo” accanto a Giovanni Lindo Ferretti nei CSI. Un confronto tra generi con inedite esibizioni dal vivo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. I risultati della tornata elettorale di giugno continuano a condizionare l’umore e le strategie dei partiti di maggioranza. Si rischia la crisi di governo? Giuseppe Brindisi e la sua redazione fanno il punto della situazione, per poi tornare su fatti di cronaca come la tragedia della Marmolada.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. Rivediamo la terza puntata dello show comico trasmesso dal Teatro degli Arcimboldi di Milano nel novembre del 2021 e condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Sul palco vediamo tra gli altri Teresa Mannino, Raul Cremona, Dario Vergassola, Leonardo Manera, Nuzzo e Di Biase.

Su La7, alle 21.15, la miniserie Domina con Kasia Smutniak. Livia Drusilla perde un altro bambino in modo traumatico, ma decide di tenere il marito all’oscuro del triste evento. Il matrimonio potrebbe essere compromesso perché la donna scopre di non potergli dare dei figli.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie. Due episodi: il primo s’intitola “Mea culpa” con Marco D’Amore. Salvatore Conte provoca il malumore dei suoi sottoposti, quando decide di chiudere una piazza di spaccio. Ciro lo appoggia, ma intanto si accorda alle sue spalle con Scianel e gli altri. Segue il secondo episodio, “Profumo di iena”.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Da quando ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare un giocatore di football, Mike ha cominciato a prendere peso fino ad arrivare a 300 chili. Ora, se vuole sopravvivere, deve trovare un nuovo obiettivo che lo motivi.

I film di questa sera lunedì 18 luglio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1956, di Delmer Daves, Vento di terre lontane, con Glenn Ford. Jubal ha saputo guadagnarsi la fiducia del proprietario del ranch dove lavora. Ma la giovane moglie del padrone tenta di sedurlo e lui, sia pur innocente, viene sfidato a duello.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2009, di Umberto Carteni, Diverso da chi?, con Claudia Gerini, Luca Argentero. In corsa per l’elezione di sindaco in una città del Nordest, l’attivista gay Pietro si scontra con la bacchettona Adele. Ma il duello politico si trasforma presto in passione.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1996, di Jon Avnet, Qualcosa di personale, con Michelle Pfeiffer, Robert Redford. Sally, aspirante giornalista tv, viene notata da Warren Justice, direttore di una rete, che la fa assumere. Dopo una lunga gavetta, la ragazza ottiene il successo desiderato.

Stasera in tv lunedì 18 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Massimiliano Bruno, C’era una volta il crimine, con Marco Giallini, Edoardo Leo. Moreno e Giuseppe viaggiano indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi: ad aiutarli nell’ardua impresa c’è Claudio Ranieri, professore di storia frustrato.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di e con Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città. Anni 50. Lionel è un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette. Quando il suo unico amico viene ucciso, avvia le indagini ma s’imbatte in corruzione e criminalità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Richard Donner, I Goonies, con Sean Astin, Josh Brolin. Alcuni ragazzini che si fanno chiamare “Goonies” trovano la mappa di un antico tesoro. Sono decisi a trovarlo per salvare la casa di uno di loro che sta per essere demolita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Daniel Alfredson, Intrigo: Samaria – L’omicidio Vera Kall, con Andrew Buchan, Phoebe Fox. Vera, 19 anni, viene uccisa; del delitto viene accusato ingiustamente il padre. 10 anni dopo, l’amica Paula ed Henry, un loro ex insegnante, indagano.