Terra Amara anticipazioni episodi dal 25 al 29 luglio 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Terra amara in onda su Canale 5 per la settimana 25-29 luglio 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la soap ha preso il posto di Brave and Beautiful.

Terra amara 25-29 luglio 2022 – anticipazioni

Yilmaz si ritrova in cella con Veli, che gli dice che Zuleyha è sposata con Demir. Tra i due nasce un litigio che poi coinvolgerà anche gli altri detenuti. Nel carcere scoppia un incendio e le notizie che arrivano dichiarano che Yilmaz ha perso la vita nell’incidente. La notizia sconvolge Zuleyha. Demir dà una cena per la sua vittoria e Hunkar è gelosa del fatto che da quando è sposato, non è più lei ad accompagnarlo agli eventi.

Terra amara trama episodio 26 luglio

Dopo il licenziamento, Saniye si sfoga con Gulten e Fadik. Gaffur la schiaffeggia ordinandole di chiedere perdono a Zuleyha. Demir mentre illustra a Cengaver i piani per il caseificio riceve una telefonata dalla prigione: Yilmaz è stato dimesso ed è in prigione. Gaffur porta Fadik a chiedere perdono a Zuleyha. Hunkar vuole che anche Saniye lo chieda per evitare il licenziamento ma si rifiuta, Gaffur la trascina fuori di casa, non considerandola più sua moglie. Demir e Sait si accordano per eliminare Yilmaz.

In prigione arriva Fekel, che elargisce denaro a tutti, ma Yilmaz lo rifiuta. Gaffur trascina Saniye a chiedere perdono inginocchiata. Zuleyha la perdona per far piacere a Hunkar ma la avverte che la prossima volta sarà Demir a decidere. Zuleyha ringrazia la suocera che le spiega che Demir si occupa dei doveri dei lavoratori mentre lei si occupa dei doveri dello staff della villa. Saniye è molto scossa e Gulten cerca di consolarla, senza risultati.

Trama episodio 27 luglio

In carcere un uomo ingaggiato da Demir prova a uccidere Yilmaz, il quale però viene salvato da Fekeli, un detenuto più anziano e saggio. Tra i due si instaura un rapporto padre figlio. Nel mentre, Sermin, con la scusa di restituire a Demir un orologio appartenuto a suo padre, chiede al cugino i soldi per mantenere la figlia Betul che studia in Francia.

A questo punto Demir si irrita a causa delle continue richieste economiche della cugina e le comunica che l’unica soluzione per ripagare i suoi debiti è di accettare un’offerta di acquisto per la villa della donna. Sermin, d’altra parte, è convinta che dietro al comportamento di Demir ci sia la mano di Zuleyha, e per questa ragione prova a metterle Saniye contro. Nel frattempo Demir viene a sapere che, grazie alla nuova legge sull’amnistia (indulto), Yilmaz uscirà di prigione. Perciò si reca a Istanbul con l’intenzione di sistemare la situazione di persona.

Terra amara trama episodio 28 luglio

Demir fa di tutto per non far uscire dal carcere di Istanbul Yilmaz. Ma grazie all’amnistia, Yilmaz ottiene la sua libertà. Demir è sconcertato, perché sa che Yilmaz andrà sicuramente a Cukurova, alla tenuta, per riprendersi Zuleyha. Quindi si rivolge a dei delinquenti del posto per cercarlo.

Nel frattempo, le invidie di Saniye verso Zuleyha, e la nascita del suo bambino, che rappresenta per Sermin la perdita dell’eredità nei confronti di sua figlia Betul, costringono le due a fare un patto. Introdurranno nella camera da letto di Zuleyha un serpente velenoso con l’intento di uccidere lei e la vita che porta in grembo. Ma le cose vanno in maniera diversa. Zuleyha spaventata dal serpente corre via e cade per le scale, sviene, e dopo un po’ inizia il travaglio del parto. Tutti credono che il trauma le abbia causato un parto prematuro. Sabahattin, che non è presente al parto, va a visitare Zuleyha, e ha la conferma che il bambino non è nato anzitempo.

Trama episodio 29 luglio

Demir ha sparato a Yilmaz ma non sa se è sopravvissuto. Confessa il misfatto a Hunkar e affida a Gaffur la ricerca del cadavere. Gulten soccorre Yilmaz, e lo affida a Sabahattin che lo salva. Gaffur capisce che è vivo e informa Demir. Sermin pensa che Adnan sia prematuro e a rapporti prematrimoniali fra Demir e Zuleyha. La nonna rivela che Zuleyha è caduta dalle scale, e Gulten accusa Saniye di essere complice di Sermin nel tentativo di farla abortire. Demir racconta a Cengaver un falsa verità. Lo convince che Yilmaz è il fratellastro di Zuleyha che ha tentato di venderla e abusare di lei. E minaccia Gaffur di essergli complice, pena la morte. Intanto Fekeli arriva a Cukurova per regolare vecchi conti con gli Yaman.

Terra amara 25-29 luglio 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Terra amara e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Hilal Altınbilek : Züleyha

: Züleyha Uğur Güneş : Yılmaz Akkaya

: Yılmaz Akkaya Sibel Taşçıoğlu : Şermin Yaman

: Şermin Yaman Bülent Polat : Gaffur Taşkın

: Gaffur Taşkın Aras Şenol : Çetin Ciğerci

: Çetin Ciğerci Serpil Tamur : Azize Saraçoğlu

: Azize Saraçoğlu Yeliz Doğramacılar : Füsun

: Füsun Selin Yeninci : Saniye Taşkın

: Saniye Taşkın Selin Genç : Gülten Taşkın

: Gülten Taşkın Polen Emre : Fadik Kaya

: Fadik Kaya Mustafa Açılan : Veli

: Veli Murat Ünalmış : Demir Yaman

: Demir Yaman Furkan Palalı : Fikret Fekeli

: Fikret Fekeli Vahide Perçin : Hünkar Yaman

: Hünkar Yaman Kerem Alışık : Ali Rahmet Fekeli

: Ali Rahmet Fekeli Melike İpek Yalova : Müjgan Hekimoğlu

: Müjgan Hekimoğlu Nazan Kesal : Sevda Çağlayan

: Sevda Çağlayan Vahide Perçin: Hünkar Yaman