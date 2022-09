Area Sanremo 2022: Amadeus cerca 4 giovani talenti, aperte le iscrizioni, tutte le info

Condividi su

Dal 29 settembre sono ufficialmente aperte le iscrizioni ad Area Sanremo 2022. Il concorso darà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere direttamente alla serata finale di Sanremo Giovani.

Area Sanremo 2022, come iscriversi

La novità di questa nuova edizione di Area Sanremo riguarda la direzione artistica che è affidata ad Amadeus, che si appresta a condurre per il quarto anno consecutivo la kermesse musicale.

Nel corso delle sue edizioni il conduttore ha dimostrato di essere sempre più attento al mondo giovanile, offrendo ad alcuni artisti emergenti di poter mostrare il proprio talento artistico di fronte al grande pubblico.

Per partecipare al concorso è sufficiente iscriversi gratuitamente sul sito www.area-sanremo.it. I candidati possono inviare la domanda di iscrizione e inviare il materiale richiesto entro le ore 00:00 del 30 ottobre.

Il concorso è aperto anche ai minorenni. Si rivolge infatti ad artisti di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al 1° gennaio 2023.

Gli artisti possono presentarsi sia come solisti, come duo musicale o come band. E’ richiesta la presentazione di 2 brani che dovranno essere inediti, pena l’esclusione. Una canzone è destinata alle audizioni. L’altra invece per il Festival di Sanremo 2023. La durata massima di ogni composizione deve essere di 3 minuti e 30 secondi.

L’iscrizione verrà poi confermata in seguito ai controlli sull’idoneità della domanda ricevuta, tramite una email nella quale sarà riportata la data e l’orario di audizione.

L’aspetto rilevante è che non possono iscriversi ad Area Sanremo 2022 coloro che già si sono iscritti a Sanremo Giovani 2022.

I brani vincitori saranno selezionati e valutati dalla Commissione di Valutazione, insieme ad Amadeus. I finalisti dovranno poi affrontare uno step successivo esibendosi dal vivo davanti alla commissione. Nel corso dell’audizione verranno scelti i 4 artisti vincitori.

Le dichiarazioni di Amadeus e Stefano Coletta

Amadeus sarà ancora una volta il conduttore del Festival di Sanremo, che debutterà martedì 7 febbraio 2023, ricoprendo anche il ruolo di Direttore Artistico di Sanremo e Presidente della commissione Area Sanremo. Uno dei volti più amati di Rai 1 è pronto ad affrontare questa nuova esperienza con entusiasmo:

«Non vedo l’ora di ascoltare le canzoni di tutti gli iscritti ad Area Sanremo, sono certo che troveremo buona musica e artisti capaci di stupirci .”

” È sui giovani che punto da sempre, oltre le categorie e i generi. Sia tra i Big sia nella sezione Nuove Proposte e ora anche con Area Sanremo. Come Presidente, con il sostegno dei miei collaboratori di fiducia, proverò a rendere lo stile discografico più omogeneo. Un lavoro globale: due gruppi ma un unico mondo. Ringrazio tutti i professionisti che finora si sono alternati in giuria per l’ottimo lavoro svolto”. Spiega Amadeus.

Parole di fiducia e incoraggiamento da parte del direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta:

“Ancora una volta Amadeus si dimostra un artista generoso, oltre che un grande appassionato e conoscitore di musica.”

“La sua decisione di accettare di presiedere la commissione di Area Sanremo sarà un ulteriore stimolo per arricchire le proposte del Festival. Le scelte di Amadeus finora sono risultate premianti sotto tutti gli aspetti, artistici e discografici. E sarà così anche relativamente alle giovani promesse del contest di Area Sanremo».