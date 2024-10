Stasera in tv martedì 23 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 23 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federico Ruffo, Filorosso Revolution. Su Rete 4, il telefilm Delitti ai Caraibi.

Stasera in tv martedì 23 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il telefilm Sophie Cross – Verità nascoste, con Alexia Barlier. Una giovane atleta viene trovata morta in un canale. La squadra di Sophie (Alexia Barlier) scopre che, dopo un controllo antidoping, la ragazza era stata esclusa dalla sezione per i Giochi Olimpici e per questo era caduta in depressione. Potrebbe quindi essere un suicidio, ma la verità è un’altra.

Su Rai2, alle 21.20, il documentario Generazioni di fenomeni. La storia della Nazionale maschile di pallavolo degli Anni 90, la più vincente dello sport italiano, che conquistò tre titoli mondiali consecutivi: 1990, 1994 e 1998. A tenere insieme questo gruppo di fuoriclasse (Bernardi, Zorzi, Giani, Gardini, Tofoli, Papi, Cantagalli, Bracci e De Giorgi) è stato Julio Velasco.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Filorosso Revolution. L’inizio della nuova edizione, previsto il 16 luglio, è stato spostato a questa sera. Il talk di approfondimento che ogni estate presidia lo spazio informativo del martedì è condotto per la prima volta da Federico Ruffo, in pausa da “Mi manda Raitre”, programma che tornerà in onda in autunno.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, il telefilm Delitti ai Caraibi. Due episodi: “Omicidio alla distilleria”. Elise, prima donna nera a capo di una distilleria di rhum, si è fatta molti nemici al punto di ricevere minacce. Quando suo marito, al volante dell’auto di Elise, muore in un incidente, Melissa e Gaelle (Béatrice de la Boulaye) indagano per omicidio. Segue “La grande lotta”.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin. Tra le sfide più divertenti della nona e ultima edizione dello show di Paolo Bonolis c’è quella in cui si contrappongono le categorie umane dei Melodici contro i Trapper. A guidare le due squadre musicali troviamo rispettivamente Sal Da Vinci e Grido. Madre Natura è l’australiana Sarah Shaw.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Rivediamo l’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Francesca di Stefano sulla mafia siciliana. Al centro del racconto, i volti di chi l’ha affrontata con dignità e con coraggio, come le sorelle Pilliu, che per più di 30 anni hanno difeso le loro proprietà, pesantemente danneggiate da costruttori legati a clan mafiosi.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Come è avvenuto la scorsa settimana, anche in questa c’è il doppio appuntamento con la versione “lunga” del talk condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Il primo è stasera, l’altro giovedì, con tanto spazio per discutere.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Penultimo delle otto puntate del reality condotto da Costantino della Gherardesca. Quattro di loro si sfidano a colpi di veli e di confetti per proclamare l’evento più riuscito nel complesso. E non mancheranno anche le critiche feroci.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Io e le mie nuove ossessioni “Sedili dell’auto”. La famiglia di Brittany interviene per fermare la sua dipendenza dal mangiare la schiuma dei sedili delle auto. Lauren ha una nuova dipendenza; Asha ha ancora forte l’ossessione per i suoi lunghi capelli.

I film di questa sera martedì 23 luglio 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Wong Kar-wai, In the mood for love, con Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-wai. Una segretaria e un giornalista, vicini di casa, scoprono che i loro coniugi sono amanti. Malgrado l’attrazione che li lega, decidono di non iniziare, a loro volta, una relazione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film horror del 2023, di Egor Baranov, Resurrected, con Dave Davis. In un futuro distopico, il Vaticano ha trovato un modo per riportare in vita le persone. Un sacerdote rivela una cospirazione dietro queste resurrezioni e un possibile legame con una serie di omicidi.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2010, di Wilson Yip, Ip Man 3, con Donnie Yen, Lynn Hung, Jin Zhang. Una banda di gangster, al servizio di un bieco imprenditore, mette in atto un piano di conquista della città. Il maestro Ip è costretto a prendere una posizione e a combattere.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1969, di Burt Kennedy, Il grande giorno di Jim Flagg, con Robert Mitchum. Dopo anni di onorato servizio, lo sceriffo Flagg viene mandato in pensione dai suoi concittadini. Ma presto sventa una rapina, dimostrando quanto il pensionamento fosse avventato.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2008, di Federico Moccia, Scusa ma ti chiamo amore, con Raoul Bova. Dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, Alex, un pubblicitario trentasettenne, s’imbatte nella liceale Niki. Tra i due nasce una bella amicizia che si trasforma presto in amore.

Stasera in tv martedì 23 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2017, di Jake Kasdan, Jumanji – Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson. Giocando con una vecchia consolle, Spencer e i suoi amici si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla. Devono superare difficili ostacoli per riuscire a tornare a casa.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, con Armie Hammer, Timothée Chalamet. Elio è un adolescente sensibile e istruito; Oliver, invece, un ventiquattrenne spontaneo, affascinante e pieno di vita. Il loro incontro segna l’inizio di un’estate indimenticabile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1992, di Brian Levant, Beethoven, con Charles Grodin. George, padre burbero ma dal cuore d’oro, accontenta i figli e si porta in casa Beethoven, cucciolo di sanbernardo. Ben presto la sua casa viene messa a soqquadro dall’irruenza di un quintale di cane.

Su Sky Cinema Suspense, il film drammatico del 2012, di James Marsh, Doppio gioco, con Andrea Riseborough. Belfast, Irlanda del Nord, Anni 90. Colette McVeigh, sostenitrice dell’Ira, viene arrestata. Per evitare il carcere è costretta a diventare una spia dei servizi segreti britannici.