Stasera in tv martedì 1 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 1 ottobre 2024. Su Rai3, torna Francesca Fialdini con il suo programma Le ragazze. Su Canale 5, il reality condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island.

Stasera in tv martedì 1 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction I leoni di Sicilia, con Miriam Leone, Michele Riondino. Vincenzo (Michele Riondino), ormai 55enne, soffre ancora per la mancanza di un titolo nobiliare. Vorrebbe dare in sposa Angela al Principe di Torrebruna, che però non è interessato. Nel futuro della primogenita c’è Luigi De Pace, la cui famiglia è meno ricca dei Florio. Mentre Giuseppe Garibaldi si avvicina alla Sicilia, Vincenzo concede la sua flotta al Re su richiesta del Principe Filangeri, ma nello stesso tempo fornisce cannoni ai rivoluzionari.

Su Rai2, alle 21.20, il quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno. I concorrenti ancora in gioco dopo la terza puntata, ognuno specializzato in una materia diversa, affrontano le sfide di stasera per conquistare ulteriore spazio sul floor, l’enorme pavimento a scacchi che domina la scenografia. Come sempre il conduttore Ciro Priello è affiancato da Fabio Balsamo.

Su Rai3, alle 21.20, Le ragazze. Francesca Fialdini torna a raccontare storie di donne che sono state ragazze dagli Anni 40 agli Anni 90, o che lo sono oggi. Il microcosmo di ogni protagonista, famosa o sconosciuta, si allarga ad un piano più ampio, quello del contesto storico in cui ha vissuto e degli eventi che l’hanno sfiorata.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Mentre il governo Meloni, premiato dai sondaggi nonostante le ultime polemiche, è alle prese con la legge di bilancio, le forze di opposizione faticano a trovare una visione comune sul futuro in vista delle imminenti elezioni in Liguria. Se ne parla anche stasera nel programma di Bianca Berlinguer.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia arriva alla quarta puntata. Dall’estate 2015 il reality si svolge all’interno del Resort Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula (Cagliari), nella costa a Sud Ovest della Sardegna, struttura circondata da sette ettari di parco di vegetazione mediterranea.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. A meno di un mese, le elezioni regionali in Liguria (27-28 ottobre) rischiano di diventare un banco di prova per il governo nazionale, ma anche per l’opposizione. Giovanni Floris potrebbe riparlarne con i suoi qualificati ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor “Audizioni 3° parte”. Seguiamo la 3° e ultima puntata delle audizioni per l’edizione 2024. Ogni martedì, infatti, va in onda in chiaro la puntata trasmessa il giovedì precedente su Sky Uno. Tra le novità, Giorgia a suo agio nella veste di conduttrice.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Alcuni single s’incontrano per un appuntamento al buio al ristorante dove le telecamere nascoste catturano ogni dettaglio del loro primo incontro. A commentare l’andamento della serata c’è come sempre Flavio Montrucchio.

I film di questa sera martedì 1 ottobre 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Ladj Ly, I miserabili, con Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga. L’agente di polizia Stéphane si trasferisce a Montfermeil, nella periferia di Parigi. Inserito nella squadra anticrimine, viene subito travolto dalle tensioni del quartiere.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1988, di Robert Zemeckis, Chi ha incastrato Roger Rabbit, con Bob Hoskins. Hollywood 1948. Il cartone animato Roger Rabbit chiede al detective Eddie Valant di indagare sull’omicidio del padrone di Cartoonia. Tutti gli indizi sono contro di lui.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Jon Turteltaub, Shark – Il primo squalo, con Jason Statham, Li Bingbing. Un sommergibile viene attaccato da un Megalodonte, uno squalo preistorico di quasi 23 metri che si credeva estinto. Il sottomarino finisce nella fossa più profonda del Pacifico. L’esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor (Jason Statham) cerca di salvare l’equipaggio, che pare in trappola.

Su Nove, alle 21.30, il film di guerra del 2014, di David Ayer, Fury, con Brad Pitt. Germania, 1945. Il sergente dell’esercito americano Don Collier, detto “Wardaddy”, guida un’unità di cinque soldati in una missione dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato Sherman, chiamato “Fury”.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Paul Haggis, The Next Three Days, con Russell Crowe, Olivia Wilde. La vita dei coniugi John e Lara viene sconvolta quando la donna, accusata di omicidio, finisce in prigione. Lui, però, non si rassegna e progetta un piano per farla evadere.

Su Iris, alle 21.25, il film western del 1956, di John Ford, Sentieri selvaggi, con John Wayne. Texas, 1868. La Guerra di Secessione è finita da tre anni e il cowboy Ethan Edwards torna a casa. Ma si deve subito rimettere in sella alla ricerca di una nipotina rapita da una tribù di indiani Comanche.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, Bentornato Presidente! con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum. Otto anni dopo essere stato Presidente della Repubblica, Giuseppe, detto Peppino, viene nuovamente chiamato da Roma. Dovrà ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio.

Stasera in tv martedì 1 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 1996, di Rob Cohen, Daylight – Trappola nel tunnel, con Sylvester Stallone. Dopo un’esplosione, dodici persone rimangono intrappolate nel tunnel che collega Manhattan al New Jersey. Il tassista Kit Latura farà di tutto per metterli in salvo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Joe Wright, Anna Karenina, con Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson. Anna, infelice moglie di un ufficiale governativo, conosce l’ufficiale Vronsky durante un viaggio a Mosca. L’incontro sconvolgerà la vita della donna irrimediabilmente.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’avventura, con Louis Vazquez. Christian è uno scienziato specializzato nelle oche selvatiche. Suo figlio, un appassionato di videogiochi. Si ritroveranno uniti da un progetto: salvare una specie di oche in pericolo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Christian Rivers, Macchine mortali, con Robert Sheehan. La terra è percorsa da metropoli in movimento che depredano le piccole città. Su una di queste c’è Tom che, suo malgrado, viene scaraventato nel mondo esterno con la giovane Hester.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film fantastico del 2001, di Richard Kelly, Donnie Darko, con Jake Gyllenhaal, Noah Wyle. In seguito ad un incredibile incidente, il giovane Donnie comincia ad avere allucinanti visioni in cui Frank, un orribile coniglio, gli annuncia che il mondo finirà entro 28 giorni.