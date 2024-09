The Good Doctor episodi In pace ed Una giornata difficile: trama, cast e curiosità

Rai 2, mercoledì 25 settembre, trasmette gli episodi In pace ed Una giornata difficile di The Good Doctor. La serie tv, appartenente al genere medical drama, è visibile dalle 21:20 circa e prende il via subito dopo la fine del TG2 Post.

The Good Doctor In pace, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato l’ultimo capitolo della fiction sono Sony Pictures Television, ABC Signature e Shore Z Productions. Produzione originale degli Stati Uniti, è l’adattamento statunitense della coreana Good Doctor.

La sceneggiatura di The Good Doctor 7 è firmata da Jessica Grasl, Garrett Lerner, Melania Wright, David Renaud, Tristan Thai, Peter Blake, Adam Scott Weissman e David Hoselton. La regia, invece, è a cura di Freddie Highmore, Rebecca Moline, James Genn, Allison Liddi Brown, Dinh Thai, Mike Listo e Steven DePaul. Le riprese si sono svolte soprattutto in Canada, nella zona di Vancouver.

The Good Doctor In pace, la trama

Nel corso di In pace di The Good Doctor, il rapporto fra Shaun e Charlie arriva ad un punto di non ritorno. Il rapporto fra i due, dopo le tensioni delle scorse settimane, si deteriora in modo irrimediabile nel momento in cui il secondo presenta un reclamo contro il dottor Murphy. Nel frattempo, Asher deve prendersi cura di una paziente ebrea. Lavorando al fianco della degente, l’uomo si riavvicina alla religione ed incontra un rabbino che non lo giudica per il suo orientamento sessuale. Asher, mentre parla con il rabbino per la strada, subisce una violenta aggressione da parte di alcuni teppisti.

Una giornata difficile, la trama

La serata con The Good Doctor va avanti dalle ore 22:10 circa con l’appuntamento dal titolo Una giornata difficile. In esso, Shaun e colleghi devono fare i conti con un uomo che ha causato una strage e che poi ha tentato di suicidarsi. Tale vicenda ha creato molti feriti, che richiedono un immediato soccorso. I medici in ospedale, però, sono pochi. Nonostante questo, Shaun riesce comunque a coordinare in modo ottimo i vari soccorsi, gestendo bene il poco personale e riuscendo a salvare la vita di alcuni pazienti.

The Good Doctor In pace, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ultima stagione di The Good Doctor, che procede con nuovi episodi su Rai 2 nel prime time di oggi, mercoledì 25 settembre.