Stasera in tv martedì 7 gennaio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 7 gennaio 2025. Su Rai2, il comedy show con Enrico Brignano, Ma…diamoci del tour! In Europa. Su Italia 1, il film con Gerard Butler, Attacco al potere 2.

Stasera in tv martedì 7 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 1° parte della fiction Leopardi, il poeta dell’Infinito, con Leonardo Maltese, Alessio Boni, Giusy Buscemi, Alessandro Preziosi. Napoli, 1748. La salma del poeta Giacomo Leopardi (Leonardo Maltese), per interessamento dell’amico Antonio Ranieri, viene inumata nella Chiesa di San Vitale Martire. Ranieri racconta la vita di Leopardi partendo dall’infanzia a Recanati nella casa-biblioteca del padre Monaldo.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Ma… diamoci del tour! In Europa. In tre puntate da oggi al 21 gennaio, Enrico Brignano ci porta, tra un monologo e l’altro, alla scoperta degli angoli meno conosciuti delle città europee che hanno ospitato il suo show “Ma diamoci del tu”: Amsterdam, Colonia, Monaco, Londra, Parigi, Bruxelles, Zurigo, Basilea e Barcellona.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Le notizie che hanno segnato l’inizio del nuovo anno vengono approfondite da Bianca Berlinguer nella prima puntata del 2025. La serata si apre come sempre con la lunga chiacchierata tra la conduttrice e Mauro Corona, collegato dalla sua casa di Erto, paesino di montagna in provincia di Pordenone.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini si avvia al termine del suo quarto mese di messa in onda, ma nella Casa i concorrenti sono ancora tanti. Restano in gara 20 inquilini, alcuni dei quali come Stefania Orlando, Eva Grimaldi, Maxime Mbamba sono entrati all’inizio di dicembre.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Con la pausa natalizia in archivio, Giovanni Floris e i suoi ospiti tornano ad analizzare la situazione politica, economica e sociale del nostro Paese. Spesso partendo dai sondaggi elaborati da Nando Pagnoncelli.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Al via la nuova edizione, la nona, del programma condotto da Flavio Montrucchio, che cerca di far scoccare l’amore al primo appuntamento. Tra gli ospiti della prima puntata, un rapper, amante degli arrosticini, che cerca l’anima gemella.

I film di questa sera martedì 7 gennaio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 2023, di Tristan Jéguéla, Un uomo felice, con Fabrice Luchini, Catherine Frot. Jean (Fabrice Luchini), sindaco conservatore di una piccola città della Bretagna, è nel bel mezzo della campagna elettorale per la sua rielezione. Edith (Catherine Frot), sua moglie da 40 anni, gli annuncia il suo proposito di cambiare sesso. Jean le chiede però di posticipare la sua transizione a dopo le elezioni.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Joe Carnahan, Copshop – Scontro a fuoco, con Gerard Butler. Per sfuggire a Bob, il sicario che lo bracca, il truffatore Teddy si fa arrestare da un’agente inesperta e rinchiudere in una stazione di polizia isolata. Ma il carcere non potrà proteggerlo a lungo…

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Gabriele Mainetti, Freaks out, con Aurora Giovinazzo. Roma, 1943. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo dell’ebreo Israel. Quando quest’ultimo scompare, i quattro restano soli nella città occupata dai nazisti. Ma…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 1968, di Franklin J. Schaffner, Il pianeta delle scimmie, con Charlton Heston. Dopo un viaggio nel tempo, tre astronauti atterrano su un pianeta comandato dalle scimmie. Uno solo sopravvive e viene fatto prigioniero: la sua diversità affascina la scienziata Zira.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di Babak Najafi, Attacco al potere 2, con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman. Tutti i leader del mondo occidentale si recano a Londra per partecipare ai funerali del Primo Ministro britannico, morto in circostanze misteriose. L’agente del Secret Service Mike Banning (Gerard Butler) dovrà salvare per la seconda volta il presidente Asher (Aaron Eckhart) da un attacco terroristico.

Su Nove, alle 21.30, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su 20 Mediaset, alle 21.15, il film thriller del 1996, di Jan De Bont, Twister, con Bill Paxton, Helen Hunt, Jami Gertz. Jo e l’ex marito Bill, meteorologi, danno la caccia ad uno sciame di tornado che minaccia l’Oklahoma. Vogliono studiarne la struttura interna con una macchina di loro invenzione.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1962, di John Ford ed altri registi, La conquista del West, con James Stewart, Henry Fonda, John Wayne. Stati Uniti, metà Ottocento: la famiglia Prescott viaggia verso Ovest alla ricerca di un terreno dove stabilirsi. Durante il viaggio, s’imbatte in un cacciatore che affascina la giovane Eve.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2011, di Garry Marshall, Capodanno a New York, con Hilary Swank. Durante i preparativi per festeggiare il Capodanno 2012, s’intrecciano le storie di un gruppo di newyorchesi: da chi celebra l’amore a chi spera in una seconda possibilità.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Guido Chiesa, Ti presento Sofia, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi. Gabriele, divorziato e papà della piccola Sofia, verso la quale è molto premuroso, s’innamora di Mara. Ma c’è un problema: lei non vuol sentire neanche parlare di bambini.

Stasera in tv martedì 7 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2022, di Tom George, Omicidio nel West End, con Sam Rockwell, Saoirse Ronan. Londra, Anni 50. I festeggiamenti per la 100° rappresentazione di un’opera teatrale vengono interrotti dopo un delitto. L’ispettore Stoppard e l’agente Stalker prendono in mano il caso.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Robert Zemeckis, Cast Away, con Tom Hanks. Dopo un incidente aereo, il manager Chuck Noland si ritrova da solo su un’isola deserta. Privato di ogni contatto umano, deve imparare a sopravvivere e cercare il modo di ritornare nel mondo civilizzato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Max Minghella, Teen spirit – A un passo dal sogno, con Elle Fanning. La sedicenne Violet, di famiglia modesta, sogna di diventare una cantante pop. Grazie al supporto di Vladimir, un insolito mentore, decide di partecipare ad un talent show.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1993, di Marco Brambilla, Demolition man, con Sylvester Stallone. In un ipotetico futuro, uno psicopatico criminale viene riportato in vita dopo anni di ibernazione. Ma sfugge al controllo e per fermarlo viene risvegliato il super poliziotto John Spartan.