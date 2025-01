Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 6 gennaio: trama e cast

Lunedì 6 gennaio, nonostante la festa dell’Epifania, continuano, su Real Time, le disavventure di Miran e Reyyan, protagonisti di Hercai Amore e Vendetta. La serie torna oggi con una nuova puntata, trasmessa sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre dalle ore 21:20 circa.

Hercai Amore e Vendetta 6 gennaio, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan ed Eda Tezcan. Con loro anche Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della città di Mardin.

Rimangono bassi, seppur stabili, gli ascolti della soap. La puntata andata in onda sette giorni fa, lunedì 30 dicembre, ha convinto una media di 288 mila telespettatori, per una share dell’1,8%. Un dato, questo, che permette a Real Time di essere superata, nell’Auditel, da varie concorrenti, come TV8 e NOVE, ma anche 20, La5 e Rai 4.

Hercai Amore e Vendetta 6 gennaio, la trama

Durante Hercai Amore e vendetta del 6 gennaio, Miran ripensa al litigio che la scorsa settimana lo ha allontanato, per l’ennesima volta, da Reyyan. Il protagonista, visibilmente turbato, ha un confronto con la donna, alla quale rimprovera di aver creduto al padre e non a lui. Reyyan, a sua volta, dopo aver avuto la conferma del fatto che non è stato l’uomo a tentare di uccidere il padre Hazar, chiede scusa al coniuge e prova a ricucire il rapporto.

Spoiler finale

In Hercai Amore e Vendetta di oggi, Reyyan afferma di essere disponibile a lasciarsi alle spalle la famiglia e stare insieme, per sempre, a Miran. Nel frattempo, Azize coglie Seheriyar in flagrante. Reyyan, infine, ascolta per puro caso una conversazione fra Elif e Sultan. Da tale dialogo, il personaggio principale viene a sapere dei reali sentimenti di Elif.

Hercai Amore e Vendetta 6 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:20 di oggi e visibile anche in streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.