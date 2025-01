Endless Love, le trame dal 7 all’11 gennaio

Da martedì 7 a sabato 11 gennaio, su Canale 5, torna Endless Love. La soap turca torna in programmazione con puntate inedite dopo la pausa per le festività natalizie. Fino al venerdì, il titolo è in onda dalle 14:10 circa. Il sabato, invece, è proposta dalle 15:25.

Endless Love 7 11 gennaio, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Durante Endless Love di oggi, martedì 7 gennaio, i protagonisti Nihan e Kemal si trovano insieme, in tribunale. I due, infatti, si incontrano in occasione dell’udienza per il divorzio in corso fra Emir e Nihan. I personaggi principali sono preoccupati per il ritardo dello sposo, ma nonostante questo la separazione è ufficiale.

Endless Love 7 11 gennaio, la trama

Nel corso della puntata del mercoledì, Emir parla con una preoccupata Zeynep e la rassicura, sottolineando di non aver intenzione di fare del male al fratello Kemal. Quest’ultimo, intanto, è intrattenuto da alcuni impegni improvvisi ed urgenti, che gli impediscono di passare la serata insieme a Nihan. Una notizia, questa, che crea non poco disappunto nella ragazza.

In seguito, in Endless Love del giovedì, Nihan teme per le possibili azioni di Emir. Per cercare di proteggere sia lei che la piccola Deniz, le due e Vildan vivono nella casa di Leyla e di Ayhan.

Cosa succede il venerdì e il sabato

La settimana dal 7 all’11 gennaio di Endless Love procede il venerdì. Nella casa di Leyla ed Ayhan dormono tutti. Nello stesso momento, Asu fugge dall’ospedale psichiatrico. Kemal è turbato: è consapevole, infatti, di non poter più aiutare la sorella. Infine, il sabato, Emir obbliga Asu ad attuare un piano per uccidere Leyla. La donna, tuttavia, si intrufola nella stanza di Nihan, determinata ad ucciderla.

Endless Love 7 11 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli appuntamenti di Endless Love, soap turca i cui nuovi appuntamenti sono proposti tutti i giorni, fino al sabato, nel pomeriggio di Canale 5 e visibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.