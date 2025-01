Tradimento, la puntata del 19 gennaio: trama, cast e curiosità

Domenica 19 gennaio, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Tradimento. La serie tv, originaria della Turchia, è visibile in prima serata, dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Paperissima.

Tradimento 19 gennaio, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione ideata e girata in Turchia, dove è divenuta nota con il titolo originale Aldatmak. La società che ha curato la realizzazione è la Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV ed ha ottenuto un ottimo successo, sia di critica che di pubblico.

Tradimento 19 gennaio, la trama

Durante Tradimento di oggi, domenica 19 gennaio, Tarik decide di dare dei soldi ad Ozan per compensare la perdita del presunto furto. Il ragazzo, allora, corre a saldare la rata mensile del debito che ha contratto con il gioielliere Cemil.

Nel frattempo, Ozan, una volta che è stato convocato da Oltan, decide di raccontare tutto ciò che è accaduto. Per tale motivo, sceglie di parlarle del pestaggio, confidandogli che non si è trattato di un furto, ma di un’aggressione a tutti gli effetti, operata dagli uomini di Lara.

Spoiler finale

Oltan, nel corso dell’appuntamento, non appena lo viene a sapere torna a minacciare Lara: dovrà dire a Kaan di restituirgli i soldi della truffa, altrimenti la pagherà cara.

La protagonista Guzide, durante la nuova puntata della serie, fa una scoperta su Oylum. In particolare, ritrova in uno dei suoi cassetti un biglietto aereo con destinazione a New York. Non appena lo trova si infuria e va da Tarik per chiedere spiegazione. L’uomo, allora, inventa una bugia: afferma di aver prenotato lui il mezzo per Oylum, per darle la possibilità di frequentare un programma di ricerca che si svolge nel centro della Grande Mela. Infine, Sema, moglie di Umit, ha portato la bambina in Svizzera.

Tradimento 19 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, domenica 19 gennaio, a partire dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.