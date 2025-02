Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 24 febbraio: trama e cast

Lunedì 24 febbraio, Real Time manda in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca è trasmessa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, dalle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 24 febbraio, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 24 febbraio, la trama

Durante Hercai Amore e Vendetta di oggi, le cose fra Miran e Reyyan sembrano andare per il verso giusto. I due sono felici insieme, ma l’apparente tranquillità è destinata, ben presto, a venire meno. In primis perché Miran è fortemente preoccupato per le condizioni di salute di Azize.

Esma, infatti, informa il protagonista che la donna ha avuto un malore, dovuto alla pressione troppo alta. Il personaggio principale, allora, teme per la salute di Azize. Le sue attenzioni verso la nonna, però, destano qualche turbamento in Reyyan, che non riesce a comprendere come il marito possa essere legato ancora ad Azize nonostante tutto ciò che lei ha fatto. Hanife, nel frattempo, cerca una lettera all’interno della stanza di Yaren.

Spoiler finale

In seguito, nel corso di Hercai Amore e Vendetta, Miran scopre Gabriel e Nasuh insieme e si convince che i due stiano tramando qualcosa. Hazar, invece, fa una scoperta molto importante. L’uomo, infatti, riesce a trovare l’unica cosa che, forse, potrebbe finalmente placare l’ira di Miran. Per tale motivo, il padre di Reyyan chiede al protagonista un incontro, nella speranza che il faccia a faccia possa finalmente mettere fine a tutte le tensioni. Non appena viene informato del fatto, il personaggio principale pretende di avere delle spiegazioni dalla nonna.

Hercai Amore e Vendetta 24 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera originaria della Turchia in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.