Stasera in tv martedì 22 aprile 2025. Su Rai2, la nuova edizione del talk show di Francesca Fagnani, Belve. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 22 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Fuochi d’artificio, con Anna Losano, Carlotta Dosi. Due episodi: il primo s’intitola, “Cinquemila stelle”. Marta (Anna Losano) e Davide s’intrufolano nella roccaforte e riportano una serie di informazioni che danno il via ad una stagione di vittorie per i partigiani. I problemi, però, non sono finiti: Sara (Carlotta Dosi) rischia di essere riconosciuta. A seguire, il secondo episodio, “Attraverso la notte”. Una violenta rappresaglia nazifascista costringe i ragazzi a mettere in pausa le loro azioni e risveglia nei nonni un trauma mai superato. Marta intanto viene a sapere la verità sull’assenza di sua madre e nel suo esempio trova il coraggio per rimettersi in gioco. A Praverso, però, lei e Sara cadono in una pericolosa imboscata.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione del talk show Belve. Francesca Fagnani torna in prima serata con tante nuove interviste tutte da vedere e destinate come sempre a diventare virali. Tra gli ospiti previsti della dodicesima edizione (l’ottava su Rai2) troviamo Michele Morrone, Raz Degan, Paola Iezzi, Nathalie Guetta, Benedetta Rossi, Guè e Milly D’Abbraccio.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Un giorno in pretura. Nella terza puntata della nuova edizione, Roberta Petrelluzzi ripercorre la vicenda giudiziaria di Rosario Palermo, condannato all’ergastolo per omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo della vittima, la 22enne Agata Scuto, sparita da Acireale (Catania) il 4 giugno 2012, non è mai stato ritrovato.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.15, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Tra gli interlocutori prediletti da Bianca Berlinguer ci sono l’alpinista-scrittore Mauro Corona e l’imprenditore Oscar Farinetti. Sono loro a commentare, in apertura di puntata, i fatti della settimana, in apertura di puntata, i fatti della settimana, non solo l’attualità politica e le notizie di economia, ma anche vicende di cronaca e curiosità.

Su Canale 5, alle 21.20, la terza puntata della fiction Tutto quello che ho. Lavinia (Vanessa Incontrada) non si fida più delle modalità di indagine della polizia e decide di trovare da sola il vero colpevole della morte di Camilla; si impegna quindi per scagionare Kevin, entrando in conflitto con lo studio per cui lavora, ma soprattutto con Matteo (Marco Bonini).

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Nonostante l’amabile presa in giro della Gialappa’s Band, i monologhi restano un elemento fisso del programma condotto da Veronica Gentili. Tra i più recenti, quello di Jane Alexander: “Se devo piacere a qualcuno devo prima piacere a me stessa. Mi chiamo Jane e sono una personalità dipendente”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. La posizione del Governo italiano nei confronti degli Stati Uniti è stato uno dei temi dibattuti da Giovanni Floris nelle puntate più recenti. E non è escluso che se ne possa riparlare alla luce del viaggio lampo della Meloni da Trump per i dazi.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Dinner Club. Due nuovi appuntamenti con il reality che vede protagonisti Carlo Cracco e sei attori famosi alle prese con cene. Nel primo si parte con Luca Zingaretti in viaggio per la Romagna, nel secondo tocca a Marco Giallini a spasso nella Sicilia orientale.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio accoglie ne ristorante altre coppie di single. Tra queste ci sono un ballerino professionista e una pole dancer; inoltre due settantenni in cerca del vero amore. Durante la cena, parlare delle loro fragilità li aiuterà ad avvicinarsi?

I film di questa sera martedì 22 aprile 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Sebastian Gutierrez, Elizabeth Harvest, con Abbey Lee, Ciaràn Hinds. Elizabeth sposa un brillante scienziato che vive in una villa isolata. Scopre presto che il marito nasconde oscuri segreti e che la sua vita potrebbe non essere ciò che sembra.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Marc Forster, Machine Gun Preacher, con Gerard Butler, Kathy Baker. Ispirato alla storia vera di Sam Childers. Un ex spacciatore, convertito al bene, si reca in Sudan dove costruisce un orfanotrofio e farà di tutto per salvare i bambini dalla guerra.

Su Nove, alle 21.30, il film d’azione del 2010, di Richard Berry, L’immortale, con Jean Reno. Charly Mattei, ex boss della mala marsigliese, è ormai uscito dal giro della criminalità. Ma, dopo essere miracolosamente sopravvissuto ad un agguato, l’uomo medita una terribile vendetta.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di spionaggio del 2014, di Kenneth Branagh, Jack Ryan – L’iniziazione, con Chris Pine, Keira Knightley. L’analista finanziario Jack Ryan lavora sotto copertura per la Cia. Un giorno scopre un complotto per fa collassare l’economia americana e fa di tutto per sventare il piano.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1958, di George Marshall, La legge del più forte, con Glenn Ford, Shirley MacLaine. Nel 1880 Jason Sweet arriva in un villaggio del West, assieme al suo gregge di pecore. Temendo danni ai pascoli, gli allevatori di bovini fanno di tutto per allontanarlo.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1997, di e con Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba. Aldo e Giovanni accompagnano l’amico Giacomo in Puglia per le nozze. I tre trasportano anche una preziosa scultura di legno acquistata dal futuro suocero, il cavalier Cecconi.

Stasera in tv martedì 22 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2019, di Rod Lurie, The Outpost, con Orlando Bloom, Scott Eastwood. Afghanistan. I talebani attaccano l’esercito americano, portando morte e devastazione. Gli unici in grado di sopravvivere sono i soldati più intrepidi, come Keating. Da una storia vera.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2000, di Lasse Hallstrom, Chocolat, con Johnny Depp, Juliette Binoche. Anni 50. Vianne, una ragazza madre, apre una cioccolateria in un villaggio francese in piena quaresima. Il suo comportamento disinibito sconvolge i benpensanti del paese.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2015, di Kyle Balda, Pierre Coffin, I Minions. Da sempre al servizio del più malvagio dei padroni, i Minions si trovano senza un leader. Il giovane Kevin decide allora di recarsi con alcuni compagni al meeting mondiale dei cattivi. Lì incontrano Scarlett e…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Michael e Peter Spierig, Predestination, con Ethan Hawke. Un agente temporale viaggia in segreto per impedire i crimini. L’ultimo incarico che gli viene assegnato è quello di catturare l’unico killer che da sempre continua a sfuggirgli.