Stasera in tv mercoledì 30 aprile 2025. Su Rai2, la fiction con Maria Esposito, Mare fuori 5. Su Italia 1, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, con Tom Cruise, Paula Patton.

Stasera in tv mercoledì 30 aprile 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, gli ultimi episodi della fiction Mare fuori 5, con Maria Esposito. Il primo episodio s’intitola, “La verità”. Cucciolo e tutti i ragazzi sono sconvolti. Rosa (Maria Esposito) si sente smarrita e Massimo cerca di aiutarla. Sofia deve affrontare le conseguenze di una grave azione. Dopo aver ricevuto un’informazione da Carmela, le convinzioni di Rosa cambiano. A seguire, l’episodio “Innocente”. Rosa, sconvolta da quanto ha scoperto, lascia andare una parte di sé per abbracciarne una nuova. Donna Wanda, intanto, non ha ancora fatto i conti con i piani degli avversari. Cucciolo e Micciarella ricevono una brutta notizia; Dobermann fa una scelta coraggiosa. E proprio una rivelazione di Micciarella travolge l’IPM.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Un altro mercoledì con l’Italia raccontata da Federica Sciarelli attraverso le storie, i casi di cronaca, gli scomparsi e i dimenticati nei piccoli centri come nelle metropoli. Ogni vicenda appartiene ad una dimensione comune, quella del sentimento collettivo e della solidarietà degli spettatori.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè presenta un documentario dedicato al pittore Francesco Hayez (1791-1882), vissuto nell’epoca di passaggio tra la cultura neoclassica e quella romantica. Hayez contribuì a plasmare l’anima artistica del Risorgimento Italiano.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. I consiglieri del Trentino-Alto Adige hanno votato una legge con cui si sono aumentati lo stipendio di 1000 euro al mese, più gli arretrati di 20.000 euro. Notizie come questa sono pane per i denti di Mario Giordano, sempre pronto a denunciare privilegi e contraddizioni di chi ricopre incarichi pubblici.

Su Canale 5, alle 21.20, la quarta ed ultima puntata della fiction Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada. La famiglia Santovito si sta spezzando: Lavinia (Vanessa Incontrada) e Matteo sono sempre più lontani l’una dall’altro, mentre Roberto ruba la pistola d’ordinanza del padre per farsi giustizia da solo. Lavinia intanto deve accettare quella che appare come una inesorabile realtà.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Aldo Cazzullo propone un tributo all’ingegno, alla creatività e al genio di artisti, architetti e artigiani che hanno trasformato l’Italia in un museo a cielo aperto. Un’esperienza visiva ed emotiva che ricorda l’immenso valore di un patrimonio unico.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è alla ricerca del locale top sul lungomare di Senigallia (Ancona). Si sfidano: Tajamare, Il mare in terrazza, Bruna Mistrò, La Tartana. Il premio per la categoria Special va alla migliore grigliata di pesce dell’Adriatico.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Le coppie si godono gli ultimi giorni del viaggio di nozze, consapevoli che presto si aprirà un nuovo capitolo: la convivenza. Non mancano i consigli degli esperti Nadia Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto.

I film di questa sera mercoledì 30 aprile 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film sentimentale del 1987, di Emile Ardolino, Dirty Dancing, con Patrick Swayze, Jennifer Grey. Nell’estate del 1963 la giovane idealista Frances Houseman (Jennifer Grey) va in vacanza in un villaggio turistico con la famiglia. Qui incontra Johnny Castle (Patrick Swayze), affascinante maestro di ballo del resort. Il giovane farà scoprire alla ragazza una danza molto sensuale e l’amore.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2018, di Andrew Niccol, Anon, con Clive Owen. In un futuro prossimo non esistono più privacy o anonimato. Ma Sal Frieland, nel tentativo di risolvere una serie di omicidi senza colpevole, s’imbatte in una donna che sovverte ogni regola del sistema.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2011, di Brad Bird, Mission: Impossible – Protocollo Fantasma, con Tom Cruise, Paula Patton. Accusati ingiustamente di aver provocato un’esplosione al Cremlino di Mosca, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra vengono sconfessati da governo. Privato di ogni risorsa, Hunt cerca il modo di riscattarsi, contando solo sull’aiuto di alcuni fuggiaschi dell’Imf. Un’altra missione impossibile.

Su Nove, alle 21.30, il film drammatico del 2010, di Tom Hooper, Il discorso del Re, con Colin Firth, Geoffrey Rush. 1936. Re Giorgio VI d’Inghilterra deve fare i conti con la balbuzie, che gli rende praticamente impossibile parlare in pubblico. La moglie decide allora di rivolgersi ad un logopedista che…

20 Mediaset – Iris – La5

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’avventura del 2008, di Roland Emmerich, 10.000 A. C. con Steven Strait, Camilla Belle. Il giovane D’Leh, cacciatore di una tribù preistorica, inizia un pericoloso viaggio ai confini del mondo. Deve salvare la sua amata Evolet, rapita da alcuni feroci predatori.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Steven Soderbergh, No Sudden Move, con Benicio del Toro. Anni 50, Detroit. Ronald, Curt e Charley, tre delinquenti, vengono ingaggiati per costringere un impiegato della General Motors a rubare un documento aziendale. Ma il piano si complica.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2006, di Marc Lawrence, Scrivimi una canzone, con Drew Barrymore, Hugh Grant. Alex è un ex divo degli Anni 80 che vive solo di ricordi. Ma quando la star del momento li chiede di scriverle un brano musicale, ritrova l’ispirazione e l’amore grazie alla dolce Sophie.

Stasera in tv mercoledì 30 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2003, di Peter Chelsom, Shall we dance? con Richard Gere, Jennifer Lopez. John decide di iscriversi ad un corso di ballo senza dirlo alla moglie. Mentre la passione per la danza lo coinvolge sempre più, lei inizia a sospettare che abbia un’amante.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 1987, di Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, con Lee Ermey. Un marines osserva gli effetti della guerra del Vietnam sui propri colleghi. Questi ultimi vengono sottoposti ad allenamenti estenuanti da parte del sergente Hartman.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2013, di James Wan, The Conjuring – L’evocazione, con Vera Farmiga. Carolyn e Roger Perron si trasferiscono nella nuova casa, dove ben presto si verificano inquietanti apparizioni. In loro aiuto accorrono i coniugi Warren, esperti del paranormale.