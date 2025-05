Nel fine settimana al via venerdì 23 maggio si svolgono tutti gli appuntamenti relativi al Gran Premio di Monaco 2025 di Formula 1. Si tratta di una delle tappe da sempre più affascinanti ed attese dell’intero mondiale.

Formula 1 Gran Premio Monaco 2025, un circuito in cui il ferrarista Lewis Hamilton ha stracciato ogni record

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 si svolge nel famosissimo tracciato di Monte Carlo. I piloti, con le loro monoposto, devono affrontare un circuito lungo circa 3 km, che si snoda fra le vie della città. Anche per questo motivo, è considerato uno degli appuntamenti più complessi di tutto il calendario, nel quale è fondamentale svolgere una buona qualifica, per evitare di dover azzardare molti sorpassi in curva.

Lo scorso anno, la vittoria è andata a Charles Leclerc, pilota della Ferrari. Ma è l’altro ferrarista, ovvero Lewis Hamilton, che ha stracciato, a Monaco, tutti i record. Nel 2019, infatti, ha segnato il record assoluto su pista, completando un giro in 1’10″166. Due anni più tardi, sempre Hamilton, all’epoca dei fatti in Mercedes, ha registrato anche il record di giro più veloce in gara, terminato in 1’12″909.

Dove vedere le qualifiche e la gara

I primi appuntamenti del Gran Premio di Monaco di Formula 1 si svolgono il 23 maggio. Alle ore 13:30 ed alle ore 17:00 sono in programma le prime due prove libere. Esse, come sempre avviene, sono visibili in diretta solamente su Sky, sulla rete Sky Sport Formula 1 (canale 207).

Lo stesso accade per la terza prova libera, al via sabato 24 maggio, dalle 12:30. La giornata procede alle 16:30 con le qualifiche, che come già annunciato in precedenza sono particolarmente importanti in questo weekend. La sessione è proposta in diretta solo su Sky, mentre in chiaro è possibile seguirla su TV8, ma solamente in differita, dalle 19:00.

Infine, il Gran Premio di Monaco di Formula 1 giunge al termine domenica 25 maggio. Alle 15:00, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno (canale 201) propongono agli abbonati la gara, fruibile in chiaro solo in differita, dalle 18:30, su TV8.

Formula 1 Gran Premio Monaco 2025, i telecronisti e la classifica

Continua ad essere molto equilibrata la classifica piloti di Formula 1. Le prime due posizioni sono occupate dai compagni di squadra Oscar Piastri e Lando Norris. Entrambi su McLaren, hanno rispettivamente 146 e 133 punti. Sul terzo gradino del podio c’è il campione del mondo in carica Max Verstappen, a 124 lunghezze con la Red Bull. Più staccati gli altri: al quarto e quinto posto, infatti, ci sono George Russel e Charles Leclerc (Mercedes e Ferrari), con 99 e 61 punti.

Gli appuntamenti del weekend di Formula 1 sono commentati da Carlo Vanzini e Marc Genè. I due sono supportati da Matteo Bobbi, Roberto Chinchero ed Ivan Capelli. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio, mentre gli spazi che precedono e seguono le sessioni sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria.