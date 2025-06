Il comico Andrea Pisani è il testimonial della pubblicità intitolata Da bottiglia a bottiglia. Lo spot è incentrato sull’importanza del riciclo della plastica.

Pubblicità Da bottiglia a bottiglia, una strategia comunicativa multipiattaforma

La pubblicità intitolata Da bottiglia a bottiglia è realizzata da COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) e da CORIPET (Consorzio volontario che raccoglie bottiglie usate, le avvia a riciclo e permette la loro rinascita).

Esse hanno lavorato con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’agenzia che l’ha realizzata è la Connexia, che lo ha firmato insieme a Rai Pubblicità.

La pubblicità Da bottiglia a bottiglia è accompagnata da una strategia comunicativa multipiattaforma. Oltre che la televisione, infatti, il progetto coinvolge anche le emittenti radiofoniche Radio Rai e Radio Kiss Kiss, oltre che gli ambienti digitali.

Il testimonial è Andrea Pisani

In occasione della pubblicità intitolata Da bottiglia a bottiglia, il testimonial selezionato è Andrea Pisani. Si tratta di un comico e conduttore decisamente molto noto, membro dei PanPers nonché conduttore di Only Fun Comico Show, su NOVE.

I trenta secondi di promo sono incentrati totalmente sulle note cantate, nel pieno stile dei dissing del rap, dal testimonial. Quest’ultimo afferma: “E tu hai mai provato ad essere migliore? No? Calcola, inizia col buttare la plastica. Qui è facile, c’è il bidone apposta, ma quando sei per strada rischi l’errore, nell’indifferenziato che dolore. Cerca sempre il giusto contenitore, in alternativa all’ecocompattatore. Dai ricordati, noi abbiamo un’unica vita, ma la plastica no, quindi zitto e ricicla“.

Il tutto accompagnato da rapidi cambi di scenografia, che spaziano da un inziale ambiente casalingo ad un marciapiede stradale, per poi arrivare in quella che sembra essere una cucina.

Pubblicità Da bottiglia a bottiglia, la recensione

La pubblicità dal titolo Da bottiglia a bottiglia è una nuova forma di comunicazione istituzionale. Se il fine è quello classico del genere, ovvero favorire un cambiamento di comportamento nel pubblico, il mezzo utilizzato è senza dubbio innovativo.

Fondamentale, in tal senso, è il ruolo del testimonial e comico Andrea Pisani. Quest’ultimo, come fa spesso in duo con i PanPers nei show a cui partecipa, improvvisa un dissing rivolto allo spettatore, a cui è spiegato, senza mezzi termini, l’importanza del riciclo della plastica e le modalità con cui è meglio farlo.

Il risultato finale è senza dubbio efficace, con il brano scritto e cantato da Pisani che ha tutto per diventare una sorta di tormentone televisivo.