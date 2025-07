Stasera in tv giovedì 3 luglio 2025, il palinsesto propone una serata ricca tra fiction, reality, documentari e grandi film. Su Rai 1 torna, infatti, Don Matteo 13, mentre Canale 5 prosegue con Temptation Island. Per gli amanti del cinema, da segnalare Potere assoluto, Hunter’s Prayer, The Island e il thriller soprannaturale Antlers. Ecco, dunque, la guida completa per la serata.

Stasera in TV giovedì 3 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 trasmette la fiction Don Matteo 13 – Le colpe degli altri. Valentina è felice di vivere alla luce del sole la sua relazione con Marco, ma un nuovo caso scuote la comunità e coinvolge anche chi le è vicino. Di conseguenza, si preannuncia una puntata avvincente.

Rai 2 propone alle 21.20 Ore 14 Sera, versione serale del programma di approfondimento condotto da Milo Infante, con focus su cronaca e misteri italiani. Pertanto, è un appuntamento per gli appassionati di attualità.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda il documentario Signor Faletti, un commovente omaggio a Giorgio Faletti a dieci anni dalla sua scomparsa. A seguire, alle 23.00, la diretta del prestigioso Premio Strega 2025 dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Dunque, una serata dedicata alla cultura.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Rete 4 alle 21.25 propone il film Potere assoluto. Durante un furto in una villa, un ladro assiste all’omicidio della giovane amante del presidente degli Stati Uniti. Inizia, così, una fuga disperata per la verità, districandosi tra intrighi politici e corruzione. Di conseguenza, la tensione è assicurata.

Canale 5 alle 21.20 continua con il reality Temptation Island, dove le coppie mettono alla prova i propri sentimenti tra tentazioni e colpi di scena inaspettati. Questo, quindi, genera sempre grande interesse.

Italia 1 trasmette alle 21.20 il film d’azione Hunter’s Prayer – In fuga. Lucas, un ex soldato tossicodipendente, viene incaricato di uccidere la giovane Ella, ma decide, invece, di proteggerla. Inizia, così, una fuga disperata tra Europa e Stati Uniti. Perciò, l’adrenalina è garantita.

La7 alle 23.15 manda in onda il film cult Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?, con Alberto Sordi e Nino Manfredi, tra ironia e avventura. Dunque, un classico del cinema italiano.

TV8 alle 21.30 propone il film Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, un thriller avvincente ambientato nel mondo delle corse clandestine e dei debiti pericolosi. Questo, quindi, promette suspense e azione.

Nove alle 21.30 presenta lo spettacolo teatrale Non hanno un amico, un monologo satirico di grande successo. A seguire, alle 23.40, lo show comico Francesco Cicchella – BiS! Dunque, una serata all’insegna del buonumore.

I film di questa sera giovedì 3 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 trasmette il thriller soprannaturale Antlers – Spirito insaziabile. In una cittadina dell’Oregon, un’insegnante scopre che un suo alunno nasconde un oscuro segreto legato a una creatura mitologica. Perciò, è un film che promette brividi.

Rai Movie alle 21.10 propone Masquerade – Ladri d’amore. Una giovane ballerina si innamora di un ladro d’arte e viene coinvolta in un piano per derubare un collezionista. Nulla, però, è come sembra, rendendo la trama intricata e sorprendente.

20 Mediaset alle 21.16 manda in onda The Island. In un futuro distopico, Lincoln Six Echo vive in una struttura ipercontrollata. Quando scopre la verità sconvolgente sulla sua esistenza, fugge disperatamente per cercare libertà e identità. Quindi, un film di fantascienza avvincente.

Iris alle 21.15 propone il film d’avventura Alaska. Due fratelli si perdono nella natura selvaggia dopo un incidente aereo e devono affrontare freddo, animali e pericoli vari per sopravvivere e ritrovare il padre. Di conseguenza, è una storia di pura resilienza.

La5 alle 21.10 trasmette il romantico Inga Lindström – Semplicemente amore. Una giovane donna torna nel villaggio natale per vendere la casa di famiglia. L’incontro con un vecchio amico, però, cambierà completamente i suoi piani e le sue prospettive. Perciò, è un film dolce e commovente.

I film su Sky giovedì 3 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone The Lost City, con Sandra Bullock e Channing Tatum. Una scrittrice di romanzi rosa viene rapita da un miliardario convinto che lei possa trovare un tesoro nascosto. Dunque, una commedia avventura piena di risate.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca, una storia vera di un anziano tassista che ruba un celebre dipinto per protestare contro l’ingiustizia sociale. Questo film, quindi, invita alla riflessione.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Equalizer 2, con Denzel Washington. Un ex agente segreto vendica la morte di un’amica, affrontando, così, una rete di corruzione e violenza. Perciò, l’azione è garantita.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone Il meglio di me, tratto dal celebre romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati si ritrovano dopo vent’anni e riaprono, inevitabilmente, vecchie ferite e passioni mai sopite. Quindi, un film perfetto per gli amanti delle storie d’amore intense.