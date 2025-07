Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In. La notizia, arrivata nella tarda serata di martedì 22 luglio, è stata annunciata, con una nota, dalla Rai.

Gabriele Corsi rinuncia Domenica In, le parole della TV di Stato

La Rai, nel breve comunicato stampa diffuso nella serata del 22 luglio, ha sottolineato che la decisione di estromettere Gabriele Corsi dal format è giunta in “comune accordo” fra il presentatore e i vertici della TV di Stato. Come motivazione per la decisione, l’azienda sottolinea di aver compiuto “alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell’artista“.

La Direzione Intrattenimento Day Time, che lavora alla produzione del rotocalco domenicale, ha tenuto a ringraziare il padrone di casa per “quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale“. La nota stampa giunge al termine con il ribadimento della “stima” e della “volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione“.

Gabriele Corsi rinuncia Domenica In, le polemiche dei giorni scorsi

La rinuncia di Gabriele Corsi a condurre Domenica In si aggiunge alle già tante voci che, da settimane, circolano intorno alla trasmissione.

Come ha sottolineato il portale Fanpage negli scorsi giorni, infatti, Mara Venier e la Rai sarebbero in rapporti tutt’altro che sereni. Fra i numerosi motivi, secondo le indiscrezioni, vi sarebbe anche la scelta di Gabriele Corsi come conduttore, la cui decisione sarebbe arrivata direttamente dalla Rai senza aver prima consultato Venier. Sempre secondo la testata giornalistica, la conduttrice avrebbe preferito avere, al suo fianco, Tommaso Cerno, con una Domenica In suddivisa in due parti, una dedicata all’intrattenimento ed una, invece, incentrata sull’informazione.

Quale futuro per il programma

A poche settimane dalla partenza di Domenica In, dunque, regna come non mai l’incertezza. Mara Venier, oramai da mesi, afferma di voler guidare in modo corale la prossima edizione. Un concetto ribadito più volte, anche nell’intervista dello scorso maggio a TV Talk, quando aveva sottolineato: “L’anno prossimo ci sarò, ma non da sola. Cercheremo di fare lo show in un modo più corale, sento l’esigenza di fare qualcosa di diverso“.

Al momento, però, tale intenzione non sembra essere supportata dai fatti. L’unica conduttrice annunciata per il programma, infatti, è Mara Venier. Essa, tuttavia, ha il contratto che le lega alla Rai in scadenza e, secondo alcune voci rilanciate da vari quotidiani, potrebbe addirittura non rinnovare il rapporto con la TV di Stato.

In una situazione di tale caos è lecito aspettarsi, ora, degli annunci ufficiali da parte della Rai in merito al futuro della trasmissione.