Sabato 2 agosto 2025, in occasione del 45esimo anniversario, varie reti hanno ideato una programmazione tv ad hoc per ricordare le vittime della Strage di Bologna. Grande protagonista è la Rai.

Strage di Bologna programmazione tv 2025, gli speciali di Rai 3

La Strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto del 1980, è l’atto terroristico più grave mai accaduto in Italia dalla Seconda Guerra Mondiale. L’attentato di matrice neofascista è avvenuto nella stazione della città, in quel momento affollata di turisti e lavoratori. Alle 10:25 esplode una bomba. La deflagrazione è potentissima e causa l’uccisione di 85 persone. Centinaia, invece, i feriti.

Fra le reti della Rai che dedicano spazio alla ricorrenza c’è, in primis, Rai 3. Il 2 agosto, alle ore 08:00, il talk show Agorà Estate ricostruisce, con clip e testimonianze, ciò che è accaduto a Bologna. La sera del giorno seguente, invece, è Blob che dedica l’intero appuntamento all’anniversario.

Le altre reti della TV di Stato

Il 2 agosto, su Rai Storia, sono previsti vari passaggi di uno speciale di Il Giorno e la Storia. Alle 10:15 parte Bologna, 2 agosto 1980, documentario di Alessandro Chiappetta nel quale il ricordo di ciò che è accaduto avviene mediante la testimonianza diretta di coloro che hanno vissuto, in prima persona, il terribile attentato.

In seconda serata, alle 23:15, c’è Quel dolore non è immobile, produzione di Giulia Giapponesi che ripercorre la storia degli ottantacinque volontari che hanno portato a termine il viaggio che le vittime non sono riusciti a completare.

Da segnalare, su Rai 5, la diretta, dalle ore 21:15, del Concerto finale del Concorso “2 agosto”. Oksana Lyniv dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale nell’esecuzione delle partiture dei primi tre classificati, ovvero Jacopo Proietti, Francesco Sottile e Teo Montero Rey.

Strage di Bologna programmazione tv 2025, lo speciale di La7

Il ricordo delle vittime della Strage di Bologna, nel 45esimo anniversario, passa anche per lo streaming. Sull’applicazione gratuita Rai Play, infatti, sono resi disponibili alla fruizione i titoli La Bomba, Bologna, 2 agosto 1980 e il Concerto 2 agosto del 2020.

Infine, anche La7 dedica parte della propria programmazione tv alla Strage di Bologna. La rete di Urbano Cairo, in prima serata, trasmette 2 agosto 1980 Un giorno nella vita. Il documentario, realizzato da Carlo Lucarelli, ripercorre, minuto per minuto, tutto ciò che è accaduto nella terribile giornata di 45 anni fa. Lo scrittore, che oltre ad essere l’autore è anche il narratore della produzione, dà spazio alle testimonianze ed approfondisce i vari aspetti che, a decenni di distanza dai fatti, continuano ad essere avvolti dal mistero.