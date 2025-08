Sabato 2 e domenica 3 agosto, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Innocence. La serie turca, in entrambe le giornate, è proposta dalle 18:00 circa. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 45 minuti, terminando alle 18:45, quando la linea passa a Sarabanda.

Innocence 2 3 agosto, regista e dove è girata

La produzione seriale Innocence, originaria della Turchia, è diretta da Omur Atay. La sceneggiatura, invece, è firmata da Sirma Yanik. Diffusa a livello internazionale con il titolo originale Masumiyet, le riprese si sono svolte in varie località della capitale Istanbul. In patria, la soap ha debuttato nel 2021 sull’emittente Fox.

La scorsa settimana, Innocence ha cambiato orario di messa in onda, spostandosi alle 18:00 dopo aver debuttato, nelle puntate precedenti, nel primo pomeriggio. Il cambio di programmazione tv, tuttavia, ha provocato un importante calo negli ascolti. La puntata del sabato ha ottenuto il 13% di share, mentre quella della domenica è scesa al 9,4%.

Innocence 2 3 agosto, la trama del sabato

Durante la puntata di Innocence in onda sabato 2 agosto, l’avvocato di Ilker Ilgaz pronuncia la sua arringa difensiva, sostenendo che Ela abbia inscenato l’aggressione. In particolare, il legale accusa la ragazza di essere un soggetto psicotico affetto da erotomania.

Non appena sente tali parole, Bahar, mamma di Ela presente in quel momento in aula, protesta e mostra a tutti le foto scattate alla ragazza subito dopo l’aggressione. Tuttavia, viene allontanata dall’aula ed Ilker, in attesa del processo, viene scarcerato.

Cosa è successo la domenica

Durante la puntata di domenica 3 agosto di Innocence, la protagonista Ela ha molte difficoltà a ricordare e a ricostruire gli eventi avvenuti la notte nella quale è rimasta gravemente ferita. Intanto, il processo ai danni di Ilker procede ed ogni udienza sembra peggiorare la situazione per Ela, la cui posizione è resa ancora più critica dopo una rivelazione effettuata da Beril. Ben presto, la giovane protagonista si ritrova bersaglio delle critiche provenienti dai social.

Innocence 2 3 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Innocence, che prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 2 e domenica 3 agosto e fruibili in streaming su Mediaset Infinity.