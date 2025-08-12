Come è noto da settimane, anche la prossima stagione televisiva di Canale 5 sarà dominata dai reality. Fra i titoli più attesi ci sono il Grande Fratello ed il Grande Fratello Gold. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che si sa in merito ai due programmi.

Grande Fratello Grande Fratello Gold, il ritorno di Simona Ventura in onda alla fine di settembre

Il primo dei due show ad andare in onda è il Grande Fratello, molto atteso in primis per quanto riguarda il nome della conduttrice. Essa sarà Simona Ventura, che torna ufficialmente a condurre un programma su Mediaset dopo la partecipazione, in qualità di opinionista, all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Per Ventura si tratterà, inoltre, del grande ritorno al timone di un reality show in studio. Un genere televisivo, questo, al quale la presentatrice è molto legata, soprattutto grazie al successo ottenuto, in Rai, con L’Isola dei Famosi.

Inizialmente, il Grande Fratello avrebbe dovuto prendere il via nei primi giorni di settembre. Vi sarebbe stato, in seguito, un leggero slittamento ed, attualmente, la prima puntata dovrebbe prendere il via alla fine del mese.

Simona Ventura in onda due volte alla settimana

Quel che è certo è che il Grande Fratello di Simona Ventura andrà in onda due volte alla settimana. Il reality show, stando ai palinsesti rilasciati da Publitalia, occuperà il prime time di Canale 5 nelle giornate di lunedì e di venerdì.

Il cast di concorrenti è ancora top secret, ma sarà composto da persone comuni, selezionate attraverso dei casting. Tuttavia, durante i vari appuntamenti, non è da escludere la partecipazione di volti noti, che potrebbero rimanere all’interno del loft per qualche giorno come ospiti.

Il pubblico a casa, inoltre, avrà la possibilità di seguire i concorrenti all’interno dello show tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro, tramite la rete Mediaset Extra.

Grande Fratello Grande Fratello Gold, la staffetta fra Simona Ventura ed Alfonso Signorini

L’edizione del Grande Fratello di Simona Ventura dovrebbe durare circa tre mesi, terminando fra dicembre e gennaio. Subito dopo, in una vera e propria staffetta, il timone passerà ad Alfonso Signorini ed al suo Grande Fratello Gold. Tale edizione, oltre che per la conduzione, si differenzierà dalla precedente per il cast di concorrenti, composto esclusivamente da celebrità.

Nonostante siano circolate varie indiscrezioni, al momento non vi è nessuna ufficialità in merito ai possibili partecipanti. La stessa data di inizio del GF Gold è incerta. Qualora il programma di Simona Ventura dovesse ottenere ottimi ascolti, infatti, non è da escludere che Mediaset possa optare per un prolungamento, con conseguente rinvio dello show di Signorini.