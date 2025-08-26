La guida ai programmi di stasera in TV mercoledì 27 agosto 2025 presenta un palinsesto televisivo ricco di emozioni, che spazia tra fiction crime, film biografici, spettacoli musicali e thriller mozzafiato. In particolare, su Rai 1 prosegue la miniserie francese Il segreto di Isabelle, con nuovi sviluppi nel caso che ha sconvolto la cittadina di Montauban. Invece, Rai 2 riporta il pubblico tra le nebbie di Aosta con Rocco Schiavone, mentre Rai 3 celebra il genio di Enzo Jannacci attraverso uno show musicale condotto dal figlio Paolo. Inoltre, Rai 4 punta sull’adrenalina con Paradise Beach – Dentro l’incubo, e infine Rai Movie propone il pluripremiato Il diritto di contare, la storia vera di tre matematiche afroamericane che hanno cambiato la NASA.

Stasera in TV mercoledì 27 agosto 2025, Rai

Per quanto riguarda Rai 1, Il segreto di Isabelle entra in una fase cruciale: infatti, il tenente Lassalle appare sempre più convinto della colpevolezza di Isabelle, e di conseguenza Mathilde si ritrova divisa tra la lealtà e la ricerca della verità.

Subito dopo, Rai 2 propone un nuovo episodio di Rocco Schiavone, intitolato “Chi parte e chi resta”. In questa puntata, il vicequestore indaga sulla morte di una studiosa di Leonardo da Vinci, mentre allo stesso tempo affronta le sue solite ombre interiori.

Al contrario, Rai 3 cambia completamente genere e porta il pubblico sul palco con Jannacciami!, uno spettacolo musicale e teatrale che omaggia Enzo Jannacci a novant’anni dalla sua nascita.

Parallelamente, Rai 4 offre una serata di alta tensione grazie a Paradise Beach, film in cui Blake Lively combatte per la sopravvivenza contro un temibile squalo in acque isolate.

Passando a Rai 5, il canale accompagna gli spettatori in un viaggio naturalistico con Noos – Viaggi nella Natura, alla scoperta della fauna del Serengeti, e successivamente con Stormborn, un documentario dedicato agli animali del Nord.

Inoltre, Rai Premium ripropone la fiction La guerra è finita, mentre Rai Movie emoziona il pubblico con Il diritto di contare, la storia vera di tre donne che hanno sfidato il razzismo e il sessismo per poter contribuire alla corsa allo spazio.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 continua la programmazione di Watson, lo spin-off post-Sherlock Holmes, con un episodio ambientato in un monastero dove il silenzio nasconde inquietanti segreti.

Contemporaneamente, Italia 1 trasmette Yoga Radio Estate, un evento musicale direttamente da Modena con ospiti italiani e internazionali.

Invece, Rete 4 propone Babylon, un film d’azione ambientato nella Hollywood degli anni ’20, con un cast stellare che include Brad Pitt e Margot Robbie.

Più tardi, in seconda serata, La7 manda in onda Giovanna d’Arco, mentre d’altra parte TV8 raccoglie i momenti più memorabili delle audizioni di X Factor.

Nove, a sua volta, porta gli spettatori a Londra con Little Big Italy, dove Francesco Panella è alla ricerca del miglior ristorante italiano della città.

In aggiunta, su La5 prosegue la serie drammatica spagnola Escándalo – Storia di un’ossessione, mentre La7D offre il film biografico Coco Chanel & Igor Stravinsky.

Per concludere, Cielo regala ai suoi spettatori una maratona fantasy con tre episodi consecutivi de Il Trono di Spade.

I film di questa sera in TV mercoledì 27 agosto 2025

L’offerta cinematografica della serata è ampia e particolarmente coinvolgente.

Innanzitutto, Rai Movie punta su Il diritto di contare, un film che racconta la fondamentale lotta per l’uguaglianza e il riconoscimento professionale di tre donne afroamericane alla NASA.

Subito dopo, Rete 4 propone Babylon, un intenso viaggio nella decadenza e nel glamour della Hollywood degli anni ’20.

Allo stesso modo, La7D porta gli spettatori nella Parigi del primo Novecento con Coco Chanel & Igor Stravinsky, mentre Cielo li immerge nel mondo epico de Il Trono di Spade.

Oltre a ciò, Iris trasmette L’ultima missione, un avvincente thriller francese con Alain Delon, e TwentySeven propone Vi presento Christopher Robin, l’interessante film biografico sulla nascita di Winnie the Pooh.

I film su Sky mercoledì 27 agosto 2025

Infine, per quanto riguarda la programmazione Sky, Sky Cinema Uno propone Elvis, il biopic diretto da Baz Luhrmann che racconta la vita del Re del Rock.

Nel frattempo, Sky Cinema Action porta il pubblico in mare aperto con Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, mentre Sky Cinema Collection regala un nuovo episodio de I delitti del BarLume.

Per gli amanti della commedia, invece, Sky Cinema Comedy fa ridere con Una notte da leoni 2, mentre Sky Cinema Family propone Dolittle, con Robert Downey Jr. nei panni del medico che parla con gli animali.

Per concludere, Sky Cinema Romance fa cantare con Mamma mia! – Ci risiamo, il celebre musical romantico ambientato in Grecia.