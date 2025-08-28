Nuova mossa a sorpresa di Milly Carlucci. Poche ore fa è arrivata la conferma della partecipazione di Paolo Belli come concorrente di Ballando con le stelle 2025.

Ballando con le stelle Paolo Belli concorrente, nuovo ruolo per lo storico co-conduttore

Il coinvolgimento di Paolo Belli nel ruolo di concorrente di Ballando con le stelle rappresenta un’assoluta novità per il format, che promette di creare dinamiche decisamente interessanti.

D’altronde, Belli è un grande conoscitore della trasmissione, che ha co-condotto per numerose edizioni. Il debutto del musicista a Ballando è avvenuto nel 2005, in occasione della prima edizione. Qui è rimasto poi per tutte le edizioni, curando anche le musiche e, soprattutto, l’amata sigla del programma. Inoltre, era l’inviato nella sala delle stelle, dialogando con le coppie di concorrenti in gara nelle pause fra le varie esibizioni.

L’annuncio da una piazza gremita di persone

Ballando con le stelle ha annunciato la partecipazione di Paolo Belli come concorrente attraverso una clip pubblicata sui social.

Nel filmato, Paolo Belli è sul palco posto in una piazza gremita di persone quando, con il microfono alla mano, dichiara: “Qualche settimana fa io e Milly ci siamo incontrati e mi ha detto ‘Paolo io vorrei che tu fossi con me anche quest’anno per celebrare insieme questo traguardo incredibile, 20 anni di Ballando con le stelle, e vorrei che fosse una vera festa’. Quindi sarò in gara come ballerino“.

La presenza di Paolo Belli completa il cast di concorrenti di Ballando con le stelle. Nel format ci sono Fabio Fognini, Beppe Convertini, Nancy Brilli, Barbara D’Urso, Marcella Bella, Martina Colombari, Andrea Delogu, La Signora Coriandoli, Francesca Fialdini, Rosa Chemical e Filippo Magnini.

Ballando con le stelle Paolo Belli concorrente, come cambia il cast

Il passaggio di Paolo Belli da co-conduttore a concorrente di Ballando con le stelle crea, inevitabilmente, uno stravolgimento nel cast fisso dello show del sabato sera. Secondo numerose indiscrezioni apparse sul web, l’idea di Carlucci sarebbe stata quella di sostituire Belli con Federica Pellegrini. Alla fine, l’accordo è saltato, ma la leggenda del nuoto dovrebbe comunque partecipare alla prossima edizione, nel ruolo di ballerina per una notte in una puntata.

L’inviato nella sala delle stelle dovrebbe essere un altro ex nuotatore italiano, ovvero Massimiliano Rosolino, che in passato ha già lavorato come inviato a L’Isola dei Famosi. Sono attese novità anche per quel che concerne i tribuni del popolo. Simone Di Pasquale è tornato a gareggiare come ballerino professionista, ma il nome del sostituto è ancora top secret.