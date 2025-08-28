Giovedì 28 agosto si svolge la partita Fiorentina-Polissya, valevole per il ritorno del turno preliminare di Conference League. Il fischio di inizio è previsto per le 20:00.

Fiorentina-Polissya Conference League, i Viola favoriti alla vigilia

Per la Fiorentina, quella contro il Polissya è la terza partita ufficiale della stagione. Sette giorni fa, infatti, i Viola hanno disputato l’andata dei preliminari, mentre la scorsa domenica ha esordito in campionato, pareggiando con il risultato di 1 a 1 contro il Cagliari.

Alla viglia dell’incontro, la Fiorentina è la grande favorita per il passaggio del turno e la qualificazione alla fase del campionato di Conference League. D’altronde, i Viola hanno dominato nel match di andata, riuscendo ad ottenere la vittoria, in trasferta, per tre a zero.

Gli ucraini, per ribaltare il risultato, dovrebbero vincere con almeno quattro gol di scarto. Per il team italiano si tratterebbe della quarta partecipazione consecutiva al torneo.

I padroni di casa giocano in campo neutro

La partita fra la Fiorentina e il Polissya si svolge in campo neutro. Il faccia a faccia, infatti, è ambientato presso il Mapei Stadium, impianto che ogni settimana accoglie le partite casalinghe del Sassuolo. La scelta di disputare il confronto in campo neutro si è resa necessaria a causa dei lavori in corso presso lo Stadio Franchi di Firenze.

I padroni di casa sono allenati da Stefano Pioli, che in vista della sfida odierna deve fare i conti con una pesante assenza in attacco. Non è disponibile, infatti, Moise Kean, che deve scontare una squalifica dopo il cartellino rosso rimediato nel match dell’andata. Visto l’ampio vantaggio maturato sette giorni fa, il tecnico starebbe valutando un ampio turnover, per far riposare alcuni dei titolarissimi. Per tale motivo potrebbero partire dalla panchina il portiere De Gea, sostituito da Martinelli, e il terzino Robin Gosens, che invece lascerebbe posto a Parisi.

Fiorentina-Polissya Conference League, dove vedere il match

La partita fra la Fiorentina e il Polissya è trasmesso, in diretta, su Sky. In particolare, l’incontro è trasmesso in live su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 254. In chiaro, invece, è possibile seguire il preliminare di Conference League sulla rete del digitale terrestre TV8.

In tutti i canali, l’appuntamento è raccontato da Massimo Marianella. Con lui, in qualità di commentatore tecnico, c’è Lorenzo Minotti. Gli spazi che precedono e seguono la partita sono guidato da Mario Giunta. Ad arricchire tali approfondimenti vi sono vari ospiti, che analizzano tutto ciò che è accaduto in campo.