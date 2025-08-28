La programmazione di stasera in tv venerdì 29 agosto 2025 offre un palinsesto molto vario, che spazia tra fiction, film d’autore, serie crime e quiz televisivi. In particolare, su Rai 1 il pubblico potrà seguire il film drammatico Le mie ragazze di carta, ambientato nell’Italia degli anni ’70. Nel frattempo, Canale 5 continua la messa in onda della soap turca Tradimento, mentre invece Italia 1 dedica la sua serata al genere crime con Chicago Fire e Law & Order – Unità Speciale. Inoltre, su Rete 4 torna l’azione con The Bourne Legacy, e per concludere, La7 punta sul dramma familiare con Ricordati di me.

Stasera in TV venerdì 29 agosto 2025, Rai

Per cominciare con la programmazione Rai, su Rai 1, alle 21:30, il canale trasmette il film Le mie ragazze di carta, ambientato nel 1970. Nello specifico, si tratta di una storia di formazione e legami familiari, con protagonista un adolescente alle prese con il passaggio all’età adulta. Subito dopo, alle 23:20, segue il documentario Codice – La vita è digitale, dedicato all’impatto della tecnologia sulla quotidianità.

Passando a Rai 2, alle 21:20 il canale offre un episodio della serie tedesca Squadra Speciale Cobra 11, dal titolo Senza condizioni. Successivamente, alle 23:10, la serata prosegue con Morte senza preavviso, e si conclude alle 23:55 con lo speciale Luci sul Mare.

Invece, su Rai 3, alle 21:40, il palinsesto presenta il film La chimera, con la regia di Alice Rohrwacher, una storia sospesa tra archeologia, sogni e contrabbando. Prima della prima serata, alle 20:45, non manca l’appuntamento con Un posto al sole, preceduto da Blob a Venezia e Viaggio in Italia.

Nel frattempo, Rai 4 alle 21:20 trasmette il film d’azione Double Team – Gioco di squadra, con Jean-Claude Van Damme e Dennis Rodman. A seguire, alle 22:55, il canale propone il thriller coreano A Hard Day.

Allo stesso modo, Rai 5, alle 21:15, offre il documentario Kilimangiaro Collection, seguito alle 23:05 dal film musicale Johnny Clegg – The White Zulu, e per concludere la serata, alle 23:55, il concerto Guns N’ Roses – Appetite for Democracy.

In aggiunta, su Rai Premium, alle 21:20, il pubblico può vedere il film romantico La dottoressa dell’isola – La prova di coraggio, seguito alle 23:00 dalla fiction italiana Fuochi d’artificio.

Per concludere, Rai Movie, alle 21:10, propone il film storico La caduta delle aquile, ambientato durante la Prima guerra mondiale. Più tardi, alle 23:50, segue la rubrica Venezia Daily, dedicata al Festival.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, su Canale 5, alle 21:20, il pubblico ritrova la soap turca Tradimento, con nuovi colpi di scena tra Sevilay, Cihan e Melek. Invece, nell’access prime time, alle 20:40, c’è spazio per il quiz La Ruota della fortuna, preceduto dal TG5.

Contemporaneamente, Italia 1 alle 21:20 trasmette l’episodio Troppo vicini della serie Chicago Fire, seguito alle 22:10 da Tra le macerie. Successivamente, alle 23:00 e 23:55, la serata crime prosegue con due episodi di Law & Order – Unità Speciale: Ferite di guerra e Ius Primae Noctis.

Parallelamente, su Rete 4, alle 21:25, va in onda il film d’azione The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. Prima, nell’access prime time, alle 20:30, c’è l’appuntamento con 4 di Sera News.

La7, dal canto suo, alle 21:15, offre il film drammatico Ricordati di me, con Fabrizio Bentivoglio e Laura Morante, a cui segue, alle 23:40, Paura d’amare, un film del 1991 con Al Pacino.

TV8, alle 21:30, continua la sua programmazione con una nuova puntata di X Factor – Il meglio delle audizioni.

Allo stesso modo, Nove, alle 21:25, porta gli spettatori a Londra con una nuova puntata di Little Big Italy, in compagnia di Francesco Panella.

Inoltre, La5, alle 21:10, prosegue la messa in onda di Escándalo – Storia di un’ossessione, una serie drammatica di produzione spagnola.

La7D, alle 21:20, presenta la commedia francese Un tirchio quasi perfetto, seguita alle 23:05 dal film Risvegli, con Robin Williams e Robert De Niro.

Infine, Cielo, alle 21:20, trasmette il film erotico Lussuria – Seduzione e tradimento, seguito alle 23:50 da 99 Lune.

I film di questa sera in TV venerdì 29 agosto 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Innanzitutto, Rai 1 presenta Le mie ragazze di carta, un dramma familiare ambientato negli anni ’70. Invece, Rai 3 offre La chimera, un apprezzato film d’autore diretto da Alice Rohrwacher. Parallelamente, per gli amanti dell’azione e del thriller, Rai 4 manda in onda Double Team e A Hard Day. Per chi preferisce la musica, Rai 5 propone Johnny Clegg – The White Zulu e il concerto dei Guns N’ Roses – Appetite for Democracy. Inoltre, Rai Movie trasmette La caduta delle aquile, un film di genere storico. Su Rete 4, invece, c’è spazio per l’azione con The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. La7 offre una doppietta drammatica con Ricordati di me e Paura d’amare. Allo stesso modo, La7D presenta la commedia Un tirchio quasi perfetto, seguita dal classico Risvegli. Anche Cielo propone due film: Lussuria – Seduzione e tradimento e 99 Lune. In aggiunta, Iris, alle 21:15, trasmette L’ultima missione, con Alain Delon. Per concludere, TwentySeven, alle 21:14, offre la visione di Vi presento Christopher Robin.

I film su Sky venerdì 29 agosto 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto è altrettanto ricco. In primo luogo, su Sky Cinema Uno troviamo The Brutalist. Allo stesso tempo, Sky Cinema Action propone The Beekeeper. Per di più, Sky Cinema Collection trasmette I delitti del BarLume – Il re dei giochi. Per chi cerca una risata, invece, Sky Cinema Comedy manda in onda Una notte da leoni 2. Parallelamente, Sky Cinema Family offre Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Per concludere, Sky Cinema Romance regala una serata romantica con L’ora più bella.