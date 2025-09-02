È morto Emilio Fede. Il giornalista è stato un volto storico del mondo del giornalismo italiano ed, in particolare, del TG4, dove ha lavorato come direttore per anni.

Morto Emilio Fede, il decesso nella residenza San Felice di Segrate

Le condizioni di Emilio Fede sono peggiorate repentinamente. Già nel primo pomeriggio del 2 settembre è stata diffusa la notizia di un suo aggravamento delle sue condizioni di salute. La situazione è poi degenerata, fino al decesso. Esso è stato comunicato intorno alle 18:30.

A comunicare la notizia della morte di Emilio Fede è stata la figlia Sveva. Fede si è spento all’interno della residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano, dove si trovava ricoverato da tempo.

Volto conosciutissimo del giornalismo e della televisione italiana, Emilio Fede aveva 94 anni.

La lunghissima carriera da direttore del TG4

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, Fede, figlio di un maresciallo maggiore dei Carabinieri, ha cominciato sin da giovanissimo la sua carriera da giornalista. Nel 1958 ha iniziato a lavorare con la Rai, guidando il format Il circolo dei castori.

Dopo aver fatto per anni l’inviato in varie parti del mondo, Fede entra nella redazione di TV7, il settimanale di approfondimento curato dal TG1. Nel 1976 inizia anche a condurre le edizioni del medesimo telegiornale, rimanendo in video per cinque anni.

Nel 1987 lascia la Rai e due anni dopo passa ufficialmente a Fininvest, società di proprietà di di Silvio Berlusconi. Si tratta dell’inizio di una lunga e fortunatissima fase della carriera. In quella che sarebbe divenuta l’odierna Mediaset, il giornalista diventa prima direttore di VideoNews, poi di Studio Aperto, storico telegiornale di Italia 1.

Nel 1992 arriva alla direzione del TG4, posizione che ricopre fino al 2012. In tale lasso di tempo, Fede ha raccontato alcuni degli eventi più importanti della storia contemporanea, come l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre, la Guerra del Golfo e la Strage di Nasiriyya, costata la vita a 28 persone, diciannove delle quali italiane. Inoltre, ha partecipato a format di intrattenimento, guidando anche una puntata di Striscia la Notizia!.

Morto Emilio Fede, l’ultima partecipazione in tv nel 2022

Negli ultimi tempi, complice un progressivo peggioramento delle sue condizioni fisiche, Emilio Fede ha ridotto notevolmente le sue apparizioni in televisione. Le ultime sono arrivate nel 2022, quando il giornalista ha partecipato come ospite fisso al talk show Punti di Vista, in onda su Cusano Italia TV. Inoltre, nello stesso anno, ha guidato la rubrica Parole di Fede su Visto.