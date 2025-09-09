Dopo tante indiscrezioni, finalmente c’è la data ufficiale. Il Grande Fratello 2025 esordirà, su Canale 5, il 29 settembre e la conduttrice Simona Ventura ha fornito le prime anticipazioni in una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Grande Fratello 2025 Simona Ventura, per il momento scelti oltre 15 concorrenti

Simona Ventura, nell’intervista rilasciata al settimanale, ha confermato una sorta di ritorno alle origini per il Grande Fratello: “Sarà un’edizione al 100% nip, fatta solamente di persone comuni e che durerà cento giorni“. Se tali tempistiche saranno effettivamente rispettate, il programma dovrebbe concludersi nei primi giorni di gennaio 2026, presumibilmente subito dopo le festività.

Simona Ventura, nell’intervista, continua: “Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni da realizzare o già realizzati. Ci hanno scritto in tantissimi e siamo andati a cercare le proprie storie più belle, emozionanti, toccanti. Ho partecipato ai casting e per il momento abbiamo già selezionato quindici concorrenti“.

Grande Fratello 2025 Simona Ventura, ancora top secret i nomi degli opinionisti

Decisiva per l’arrivo di Simona Ventura al timone del Grande Fratello 2025 è stata l’esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi. La conduttrice, infatti, ammette: “Dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista a L’Isola dei Famosi, Mediaset mi ha chiamato per fare un provino per La Fattoria, ma in realtà non fu per quel reality. Il provino è andato bene e l’editore, con grande mia sorpresa, mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Per me è stata una gioia immensa“.

Sulle possibili dinamiche, Ventura non si sbilancia: “Penso si debbano innescare da sole, nel momento in cui c’è la prova della convivenza da superare. Nel mio piccolo, dico che non voglio e non bisogna indurre niente, non è necessario“. Sugli opinionisti, ancora nessun nome: “Ci sono già alcuni nomi in lista che stiamo ancora vagliando e valutando“.

Il futuro televisivo a Che tempo che fa

Simona Ventura, alla vigilia del debutto al Grande Fratello, ha confermato di aver parlato con Alfonso Signorini, padrone di casa del reality negli ultimi anni: “Alfonso è un mio caro amico sin dal 1994, ci tenevo molto ai suoi consigli, ci siamo parlati ed organizzati“.

Nonostante il lavoro da padrona di casa del Grande Fratello, comunque, Simona Ventura non esclude altri impegni lavorativi: “Se tornerò al Tavolo di Che tempo che fa? Non lo so ancora, ma ci tengo tantissimo, perché Fabio mi ha dato la luce, è un fratello per me. Non lo abbandonerò, il Tavolo mi piace, è terapeutico“.