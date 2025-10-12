La programmazione di questa sera in tv lunedì 13 ottobre 2025 propone fiction, talk, reality e film d’azione. Su Rai 1 torna Blanca 3, Rai 2 propone il talk Lo spaesato, Rai 3 trasmette l’inchiesta Lo Stato delle Cose, Canale 5 ospita una nuova puntata del Grande Fratello, Italia 1 punta sull’azione con Shooter, e Rete 4 approfondisce con Quarta Repubblica.
Stasera in TV lunedì 13 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Blanca 3 – Episodio 5
Blanca indaga su una truffa immobiliare che coinvolge un noto architetto.
- Rai 1 – 23:25 – Cose nostre
Inchiesta sulla criminalità organizzata.
- Rai 2 – 21:20 – Lo spaesato
Marco Carrara conduce il talk su attualità e cultura.
- Rai 2 – 23:30 – Il Processo al 90°
- Rai 3 – 21:20 – Lo Stato delle Cose
Reportage e testimonianze su temi sociali e ambientali.
- Rai 3 – 23:15 – Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – Grande Fratello 2025
Simona Ventura conduce una nuova puntata del reality. Nomination, sorprese e dinamiche nella casa.
- Italia 1 – 21:20 – Shooter
Mark Wahlberg è un cecchino incastrato in una cospirazione.
- Italia 1 – 23:45 – Godzilla II – King of the Monsters
- Rete 4 – 21:30 – Quarta Repubblica
Talk politico condotto da Nicola Porro.
- La7 – 21:15 – La Torre di Babele – Il mito di San Francesco
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia
I film di questa sera in TV lunedì 13 ottobre 2025
- Blanca 3 (Rai 1): Fiction investigativa con protagonista una detective non vedente.
- Shooter (Italia 1): Cospirazione e vendetta con Mark Wahlberg.
- Godzilla II – King of the Monsters (Italia 1): Creature leggendarie si scontrano.
- Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Sky Cinema Collection): Nuovo capitolo della saga con un’invasione paranormale artica.
- Ghostbusters (1984) (Sky Cinema Collection): Il cult originale con Bill Murray.
- Ghostbusters II (1989) (Sky Cinema Collection): Il ritorno degli acchiappafantasmi.
- Ghostbusters: Legacy (2021) (Sky Cinema Collection): La nuova generazione scopre il passato.
- Il colore della libertà (Sky Cinema per te): Biopic su Bob Zellner, attivista per i diritti civili.
- Napoli velata (Sky Cinema per te): Thriller di Ferzan Ozpetek.
- Nel nostro cielo un rombo di tuono (Sky Cinema per te): Docu-film su Gigi Riva.
I film su Sky lunedì 13 ottobre 2025
- Sky Cinema Collection – 21:45 – Ghostbusters: Minaccia Glaciale
Un’ondata paranormale colpisce il mondo con gelo e creature spettrali.
- Sky Cinema Collection – 23:45 – Ghostbusters (2016)
Reboot al femminile con Melissa McCarthy e Kristen Wiig.
- Sky Cinema per te – 23:35 – Il colore della libertà
Biopic su Bob Zellner, attivista per i diritti civili negli USA.
- Sky Cinema per te – 01:25 – Napoli velata
Thriller sensuale e misterioso ambientato a Napoli.
- Sky Cinema per te – 03:15 – Nel nostro cielo un rombo di tuono
Docu-film biografico sul campione Gigi Riva.