Stasera in tv lunedì 13 ottobre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV lunedì 13 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
13 Ottobre 2025 2 Minuti di lettura
La programmazione di questa sera in tv lunedì 13 ottobre 2025 propone fiction, talk, reality e film d’azione. Su Rai 1 torna Blanca 3, Rai 2 propone il talk Lo spaesato, Rai 3 trasmette l’inchiesta Lo Stato delle Cose, Canale 5 ospita una nuova puntata del Grande Fratello, Italia 1 punta sull’azione con Shooter, e Rete 4 approfondisce con Quarta Repubblica.

Stasera in TV lunedì 13 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Blanca 3 – Episodio 5
    Blanca indaga su una truffa immobiliare che coinvolge un noto architetto.
  • Rai 1 – 23:25 – Cose nostre
    Inchiesta sulla criminalità organizzata.
  • Rai 2 – 21:20 – Lo spaesato
    Marco Carrara conduce il talk su attualità e cultura.
  • Rai 2 – 23:30 – Il Processo al 90°
  • Rai 3 – 21:20 – Lo Stato delle Cose
    Reportage e testimonianze su temi sociali e ambientali.
  • Rai 3 – 23:15 – Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:30 – Grande Fratello 2025
    Simona Ventura conduce una nuova puntata del reality. Nomination, sorprese e dinamiche nella casa.
  • Italia 1 – 21:20 – Shooter
    Mark Wahlberg è un cecchino incastrato in una cospirazione.
  • Italia 1 – 23:45 – Godzilla II – King of the Monsters
  • Rete 4 – 21:30 – Quarta Repubblica
    Talk politico condotto da Nicola Porro.
  • La7 – 21:15 – La Torre di Babele – Il mito di San Francesco
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia

I film di questa sera in TV lunedì 13 ottobre 2025

  • Blanca 3 (Rai 1): Fiction investigativa con protagonista una detective non vedente.
  • Shooter (Italia 1): Cospirazione e vendetta con Mark Wahlberg.
  • Godzilla II – King of the Monsters (Italia 1): Creature leggendarie si scontrano.
  • Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Sky Cinema Collection): Nuovo capitolo della saga con un’invasione paranormale artica.
  • Ghostbusters (1984) (Sky Cinema Collection): Il cult originale con Bill Murray.
  • Ghostbusters II (1989) (Sky Cinema Collection): Il ritorno degli acchiappafantasmi.
  • Ghostbusters: Legacy (2021) (Sky Cinema Collection): La nuova generazione scopre il passato.
  • Il colore della libertà (Sky Cinema per te): Biopic su Bob Zellner, attivista per i diritti civili.
  • Napoli velata (Sky Cinema per te): Thriller di Ferzan Ozpetek.
  • Nel nostro cielo un rombo di tuono (Sky Cinema per te): Docu-film su Gigi Riva.

I film su Sky lunedì 13 ottobre 2025

  • Sky Cinema Collection – 21:45 – Ghostbusters: Minaccia Glaciale
    Un’ondata paranormale colpisce il mondo con gelo e creature spettrali.
  • Sky Cinema Collection – 23:45 – Ghostbusters (2016)
    Reboot al femminile con Melissa McCarthy e Kristen Wiig.
  • Sky Cinema per te – 23:35 – Il colore della libertà
    Biopic su Bob Zellner, attivista per i diritti civili negli USA.
  • Sky Cinema per te – 01:25 – Napoli velata
    Thriller sensuale e misterioso ambientato a Napoli.
  • Sky Cinema per te – 03:15 – Nel nostro cielo un rombo di tuono
    Docu-film biografico sul campione Gigi Riva.

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

