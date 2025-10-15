Mancano ancora mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2026 ma, online, già ci sono varie anticipazioni ed indiscrezioni. Dai co-conduttori agli ospiti, passando per il cast: di seguito vi sveliamo tutto ciò che circola in merito alla prossima edizione della kermesse.

Festival di Sanremo 2026, la trasmissione a fine febbraio

Prima di entrare nel merito delle anticipazioni, però, le certezze. Il Festival di Sanremo 2026 sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, da Carlo Conti. Il conduttore è chiamato a superare sé stesso, dopo gli ascolti eccezionali della passata edizione, che ha chiuso con una media di oltre 12 milioni di telespettatori con il 66,38% di share.

Altra informazione certa è che il Festival di Sanremo si svolgerà nella tradizionale cornice del Teatro Ariston della città dei fiori ed andrà in onda su Rai 1. La data di inizio è prevista martedì 24 febbraio, mentre la finale si svolge il 28 dello stesso mese. La scelta di svolgere la kermesse alla fine del mese è dovuta alla volontà di non sovrapporre il Festival alle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina.

Giorgia possibile co-conduttrice (ma lei smentisce)

Entriamo, ora, nel merito delle anticipazioni ed indiscrezioni, tutte non confermate. La prima riguarda le possibili co-conduttrici. Carlo Conti, infatti, potrebbe essere affiancato, sul palco, da Giorgia.

L’artista, sesta classificata lo scorso febbraio con il brano La cura per me, potrebbe tornare a guidare almeno una serata del Festival. Non si tratterebbe di un esordio: nel 2024, nell’ultima edizione guidata da Amadeus, la cantante aveva co-condotto la seconda serata, stupendo tutti ed ottenendo, pochi mesi dopo, la conduzione fissa di X Factor. In una recente intervista rilasciata a RDS, tuttavia, Giorgia ha in parte smentito queste voci, affermando: “Non mi ha chiamato nessuno“.

Altre indiziate per essere co-conduttrici del Festival di Sanremo sono Andrea Delogu e Vanessa Incontrada. Entrambe lavorano, da tempo, al fianco di Conti, la prima nello show estivo TIM Summer Hits e la seconda con i TIM Music Awards.

Festival di Sanremo 2026, il sogno Vasco Rossi e i Big

Altra voce molto attesa, per il Festival di Sanremo 2026, è quella relativa agli ospiti. Il sogno di Carlo Conti sarebbe quello di riuscire ad avere, sul palco, Vasco Rossi, ma il rocker di Zocca sembra voler declinare l’invito. Non da escludere, invece, la partecipazione di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, grandi amici di Conti, con il quale hanno realizzato numerosi spettacoli teatrali e televisivi.

Ma le indiscrezioni principali sono quelle che interessano i Big in gara. A fornire vari nomi è l’AdnKronos, secondo il quale potrebbero tornare a gareggiare Blanco, Sangiovanni ed Angelina Mango. Un debutto potrebbe essere quello di Tommaso Paradiso e di TrigNO, vincitore nel canto dell’ultima edizione di Amici. Probabile la partecipazione di Settembre, vincitore nella passata edizione fra le Nuove Proposte, e di Alfa, dominatore delle classifiche estive. Potrebbero presenziare nella kermesse, poi, Emma, Malika Ayane, Serena Brancale e California, ex Coma_Cose.

L’elenco dei Big potrebbe terminare, fra gli altri, con Patty Pravo, Donatella Rettore, Tommy Cash e il duetto fra Madame e Tiziano Ferro.