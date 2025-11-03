C’è una conduttrice televisiva che, nonostante non sia la padrona di casa di alcun programma, è assoluta protagonista delle ultime settimane. Stiamo parlando di Belen Rodriguez, nelle ultime settimane ospite di varie trasmissioni, al punto da correre il rischio della sovraesposizione.

Belen Rodriguez sovraesposizione, il ciclo di ospitate iniziato a Ballando con le stelle

La stagione televisiva attualmente in corso, per Belen Rodriguez, è priva, almeno per ora, di impegni televisivi stabili. Lo scorso anno, Rodriguez, dopo l’abbandono a Mediaset, è passata nella famiglia Discovery, dove ha guidato vari programmi, fra cui Only Fun Comico Show, senza, tuttavia, ottenere i risultati sperati. Quest’anno, per Rodriguez, vi è una nuova fase di carriera, nella quale è protagonista in radio, su Rai Radio 2.

Nonostante questo, comunque, Belen Rodriguez continua ad essere un nome capace di attirare grande curiosità, come dimostrano le tantissime ospitate tv delle ultime settimane. La prima, e probabilmente la più attesa, è avvenuta il 4 ottobre scorso, quando Rodriguez ha fatto la ballerina per una notte a Ballando con le stelle.

Da NOVE a Rai 2

Ma le varie ospitate in poche settimane di Belen Rodriguez sono continuate il 9 ottobre. La conduttrice, infatti, è stata una delle protagonista della prima puntata della seconda edizione di Sinceramente Persia One Milf Show, trasmissione comica di NOVE guidata da Valentina Persia.

Lo scorso martedì 28 ottobre, invece, Belen Rodriguez è stata l’ospite con la quale è partita la nuova edizione di Belve. La trasmissione di interviste, condotta da Francesca Fagnani, ha permesso alla showgirl di svelare dei lati ancora inediti di sé, alcuni dei quali hanno creato molta discussione. Rodriguez ha parlato della situazione sentimentale e della carriera, passando per la dipendenza da benzodiazepine e dalla confessione di essere manesca e di aver alzato le mani ai suoi fidanzati.

Belen Rodriguez sovraesposizione, il GialappaShow

L’elenco delle ospitate di Belen Rodriguez giunge al termine, almeno per adesso, con l’annunciata partecipazione, in qualità di co-conduttrice, del GialappaShow. La trasmissione della Gialappa’s Band, in onda su Sky Uno e TV8, ha la showgirl come presentatrice nell’appuntamento del 3 novembre. Al suo fianco, come sempre, c’è il Mago Forest.

Il periodo di sovraesposizione mediatica di Belen Rodriguez, insomma, non accenna ad arrivare al termine. Quattro partecipazioni in circa un mese, tutte in show di prima serata, su tre gruppi diversi: Rai, Sky e Discovery. Nonostante non abbia alcun programma, insomma, non si può certo dire che Belen Rodriguez sia assente dalla tv.