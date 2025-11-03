Si intitola Il bambino la sesta ed ultima puntata di Blanca 3. La fiction è proposta, come di consueto, su Rai 1 a partire dalle ore 21:30 circa.

Blanca Il bambino, regista e dove è girata

La terza stagione di Blanca è diretta da Nicola Abbatangelo. La sceneggiatura, invece, è firmata da Mario Ruggieri ed Alessandro Sermoneta.

Le riprese di Blanca si sono svolte in Liguria, concentrandosi soprattutto nei territori appartenenti a Genova e Camogli. Le società che hanno realizzato il titolo sono la Lux Vide e Rai Fiction.

Con la puntata odierna giunge al termine una terza stagione di grandissimi ascolti per Blanca. I cinque appuntamenti proposti hanno convinto una media superiore ai 3 milioni ed 800 mila telespettatori, con una share del 23,8%.

Al momento, non è dato sapere se ci sarà o meno una quarta stagione.

Blanca Il bambino, la trama

Al centro dell’appuntamento Il bambino di Blanca, l’ispettore Liguori si ritrova costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. La protagonista Blanca, a sua volta, deve affrontare un capitolo doloroso della sua vita.

Infatti, deve fare i conti con le tante bugie che le ha raccontato Domenico e che la riguardano da vicino. Tutto ciò crea grande turbamento in lei, che non sa più se può fidarsi o meno dell’uomo, per il quale è sembrata provare, ad un certo punto, qualcosa di più forte rispetto ad una semplice amicizia.

Nonostante questo, Blanca è determinata a risolvere, una volta per tutte, il caso del bambino scomparso.

Spoiler finale

Ne Il bambino, Blanca decide di portare avanti, da sola, l’indagine, iniziando una corsa contro il tempo per riuscire a ritrovare vivo il minore sparito. Ben presto, tuttavia, la protagonista si ritrova in una situazione di grande pericolo, che la costringe, una volta per tutte, ad affrontare le sue grandi paure. Al suo fianco può contare su Liguori, l’unico a conoscere il suo segreto.

Blanca Il bambino, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Blanca 3, il cui finale di stagione è in onda nel prime time di Rai 1 lunedì 3 novembre e che è fruibile anche in streaming ed on demand su Rai Play.