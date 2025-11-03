Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Per lui si tratta di un ritorno nel dating show di Canale 5.

Uomini e Donne Ciro tronista, la proposta (accettata) in onda il 4 novembre

L’annuncio dell’arrivo di Ciro nel ruolo di tronista di Uomini e Donne è arrivato nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre. Nella giornata odierna, infatti, si sono svolte le registrazioni del dating show, che andranno in onda, in televisione, nel pomeriggio di martedì 4 novembre.

Come visibile nella breve clip di anticipazione pubblicata su Witty TV, in studio erano presenti, oltre a Ciro, anche Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, i protagonisti del triangolo amoroso che da settimane è al centro delle polemiche social.

La conduttrice Maria De Filippi, a sorpresa, interviene nel confronto ed invita Ciro a sedersi nuovamente sul trono. Una proposta che, il ragazzo, ha accettato immediatamente.

Cosa è successo nelle registrazioni

Stando alla breve clip diffusa da Witty TV, la conduttrice Maria De Filippi, rivolgendosi a Ciro, ha affermato: “Ciro, vuoi andare sul trono adesso?“. Una domanda che ha provocato subito grande entusiasmo, sia nel pubblico che negli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Visibilmente commosso, Ciro, dopo qualche secondo di riflessione, si alza dalla sedia ed abbraccia sia Martina che la conduttrice, ringraziandola per l’opportunità. In sottofondo, Tina Cipollari afferma: “Ciro, è il tuo momento!“. Maria De Filippi, invece, ammette: “Devo mettere in ordine le tempistiche del tuo trono, perché con le registrazioni io sono avanti un mese“.

Tale momento, così come il confronto integrale con Gianmarco e Martina, sarà in onda martedì 4 novembre. Sconosciuta, invece, la programmazione tv del futuro trono di Ciro, ma è lecito immaginare che maggiori dettagli, in merito, saranno dati nelle prossime settimane.

Uomini e Donne Ciro tronista, un colpo di scena che, forse, chiude le polemiche

La nomina a nuovo tronista di Ciro potrebbe mettere la parola fine alle polemiche, che vanno avanti da settimane e che riguardano anche Martina e Gianmarco. Tutto è iniziato nella scorsa stagione del dating show, quando Solimeno e Steri si sono contesi De Ioannon. Quest’ultima, alla fine, ha scelto di uscire insieme a Ciro. La loro unione, tuttavia, è durata molto poco, perché Martina ha lasciato Ciro e, ad oggi, ha avviato una frequentazione con Gianmarco. Un fatto, questo, che aveva provocato non poco turbamento in Solimeno, come ha ammesso lui stesso nella puntata di Uomini e Donne in onda lo scorso 29 ottobre.