Da qualche settimana è in rotazione, sulle varie emittenti tv italiane, la pubblicità di Pulsee Luce e Gas con protagonista Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi, dunque, è ancora una volta al centro di una campagna di comunicazione.

Pulsee Luce e Gas Stefano De Martino, la produzione frutto di una collaborazione con Rai Pubblicità

Pulsee Luce e Gas, compagnia che fa parte del gruppo Axpo Italia, ha deciso di realizzare una pubblicità televisiva in accordo con Rai Pubblicità. Da qui la scelta di affidare il ruolo da testimonial ad uno dei volti più popolari della rete ammiraglia, ovvero Stefano De Martino. Fresco del successo con Affari Tuoi, il conduttore, in passato, ha guidato altri format molto seguiti, da Bar Stella e Stasera tutto è possibile.

Pulsee Luce e Gas ha dato vita ad una campagna comunicativa crossmediale, che coinvolge altri supporti. Oltre alla tv, lo spot è visibile, in varie versioni, anche online e sui social network. In totale, la collaborazione fra la società ed il presentatore si snocciola in tre, differenti produzioni televisive.

L’importanza dell’energia nella vita quotidiana

La pubblicità di Pulsee Luce e Gas attualmente in rotazione ha una durata di trenta secondi. Ideata dalla società GB22, l’agenzia che ha curato la produzione del promo è la Indiana Production.

L’obiettivo della campagna pubblicitaria è quello di focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’energia nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Le immagini di Stefano De Martino, impegnato in una corsa, si alternano ad alcuni scenari tipici della routine giornaliera.

C’è chi, ad esempio, la mattina accende le luci del proprio negozio e chi, invece, accende il gas per fare il caffè da bere durante la colazione. Un padre, mentre tiene in braccio il proprio bambino, apre le tende ed ammira la luce solare.

Pulsee Luce e Gas Stefano De Martino, una promozione che manca del graffio necessario a catturare l’attenzione

L’intera pubblicità di Pulsee Luce e Gas è accompagnata dalla voce narrante di Stefano De Martino, che afferma: “Con l’energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata. Goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice e prenderci cura del nostro mondo, un gesto alla volta. Io scelgo Pulsee, perché con l’energia giusta puoi fare qualsiasi cosa“.

La pubblicità di Pulsee Luce e Gas è ben fatta dal punto di vista tecnico, ma manca del graffio necessario a catturare l’attenzione del pubblico. Probabilmente, poteva essere fatto qualcosa di più per quel che concerne la scrittura. La mancanza di una narrazione, oramai sempre più diffusa nelle comunicazioni pubblicitarie, penalizza il risultato finale, così come l’impiego del testimonial. De Martino, infatti, si limita a fare da narratore, senza che siano sfruttate a pieno le sue abilità da showman ed intrattenitore.