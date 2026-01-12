L’emozionante saga familiare della soap turca La forza di una donna continua a catturare l’attenzione del pubblico pomeridiano di Canale 5. L’appuntamento fisso, previsto per le ore 16:05, propone episodi inediti e ricchi di pathos nella settimana che va dal 12 al 18 gennaio 2026. Infatti, le nuove puntate mettono al centro le difficili vite di Bahar, Sarp, Piril, Ceyda, Hatice, Arif e Sirin. Dunque, gli spettatori assisteranno a una serie di eventi drammatici che cambieranno per sempre gli equilibri tra i protagonisti.

La forza di una donna 12–18 gennaio 2026: lunedì 12 gennaio 2026

Innanzitutto, la settimana si apre con un clima di forte tensione. Nella puntata di lunedì, Bahar affronta un nuovo pericolo. Nello specifico, la donna riceve una minaccia diretta che mette a repentaglio la sua tranquillità familiare. Contemporaneamente, Piril decide di liberarsi di un peso opprimente. Pertanto, confessa apertamente tutto ciò che le è accaduto in passato, sperando di ottenere comprensione. Inoltre, Ceyda dimostra il suo carattere combattivo e affronta Emre in un confronto serrato per chiarire questioni irrisolte.

La forza di una donna martedì 13 gennaio 2026

Successivamente, l’episodio di martedì sposta l’attenzione sulle paure dei personaggi maschili. Infatti, Sarp vive momenti di profonda angoscia poiché teme seriamente per l’incolumità di Bahar e dei bambini. Nel frattempo, Hatice cerca conforto in famiglia. La donna confida a Enver le sue paure più nascoste, cercando un sostegno morale. Tuttavia, l’ombra della malvagità incombe ancora. Sirin, di conseguenza, non perde tempo e trama nell’ombra nuove strategie contro la sorella Bahar.

La forza di una donna 12–18 gennaio 2026: mercoledì 14 gennaio 2026

A metà settimana, ovvero mercoledì, la narrazione offre uno spiraglio di luce. Bahar riceve una proposta di lavoro inaspettata che potrebbe garantire un futuro migliore ai suoi figli. Parallelamente, Piril prosegue il suo percorso di verità e racconta i dettagli mancanti della sua storia. In aggiunta, Ceyda si trova a un bivio emotivo. La donna appare combattuta e incerta sulla direzione da prendere nella sua vita sentimentale.

La forza di una donna giovedì 15 gennaio 2026

In seguito, giovedì porta nuovi misteri. Hatice riceve una lettera anonima che la turba profondamente. Intanto, Bahar agisce con determinazione e prepara i documenti necessari per un imminente trasferimento, decisa a cambiare vita. Allo stesso tempo, un evento sconvolge Sarp. L’uomo riceve una telefonata improvvisa che cambia le sue prospettive e lo lascia in uno stato di shock.

La forza di una donna 12–18 gennaio 2026: venerdì 16 gennaio 2026

Venerdì, la situazione precipita verso una svolta decisiva. Infatti, Ceyda comunica finalmente la sua decisione agli amici più cari. Per questo motivo, Bahar rompe gli indugi e parte con i figli, lasciandosi il passato alle spalle. Ciononostante, Sirin non accetta la sconfitta. La ragazza, piena di rancore, giura vendetta contro chiunque abbia ostacolato i suoi piani.

La forza di una donna sabato 17 gennaio 2026

Sabato, le dinamiche si fanno ancora più intense. Hatice dimostra un coraggio inaspettato e affronta il temibile Nezir per proteggere i suoi cari. Mentre accade questo, Bahar valuta una nuova proposta che potrebbe cambiare nuovamente il corso degli eventi. Infine, Piril compie un gesto definitivo e lascia la casa, segnando la fine di un’epoca.

La forza di una donna 12–18 gennaio 2026: domenica 18 gennaio 2026

Concludendo la settimana, domenica riserva le emozioni più forti. Bahar prende una decisione definitiva e irrevocabile sul suo futuro. Nonostante ciò, Sarp non si arrende e tenta disperatamente di riconquistarla con un ultimo gesto d’amore. In conclusione, dopo tante tempeste, Ceyda ritrova finalmente un po’ di serenità, chiudendo la settimana con una nota di speranza.

Dove vederla

Il pubblico può seguire le appassionanti vicende su Canale 5 alle 16:05 oppure guardarle in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.