Hercai Amore e Vendetta prosegue la propria programmazione tv nella giornata di lunedì 12 gennaio. La soap opera turca è in onda, su Real Time, dalle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 12 gennaio, regista e dove è girata

Per l’ennesima settimana, dunque, la rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre punta sul titolo turco. Esso, curato da Banu Akdeniz e prodotto dalla società Mia Yapim, è ispirato all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

La regia è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan, mentre la sceneggiatura è firmata da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin.

La puntata odierna, appartenente alla terza stagione, ha una durata di circa due ore ed è la penultima della serie. Il prossimo 19 gennaio, infatti, è previsto il gran finale.

Hercai Amore e Vendetta 12 gennaio, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, Azra, sconvolta, apprende ciò che è accaduto alla mamma. Fusun, infatti, è stata colpita da un proiettile ed è in gravissime condizioni di salute. Firat e Zeynep, nel frattempo, hanno una conversazione: non sanno che, di nascosto, ciò che stanno dicendo è ascoltato da Yaren, che scopre in questo modo che la ragazza è in attesa di un bambino. Ben presto, la situazione va fuori controllo, nonostante i tentativi di Firat di riportare la calma.

Spoiler finale

Nella penultima puntata di Hercai Amore e Vendetta, proposta il 12 gennaio, Fusun sopravvive ma rimane paraplegica a causa delle ferite dovute al colpo di pistola. Azra, nonostante i tantissimi problemi che le ha causato, decide comunque di badare alla mamma, seppur lontane dalla Turchia.

Azize, intanto, decide di andare a far visita alla sua acerrima nemica e, successivamente, sparisce nel nulla, facendo preoccupare tutti. La salute mentale di Yaren, infine, è in continuo peggioramento: completamente instabile, decide di recarsi, armata di pistola, presso la casa dei Sadoglu.

Hercai Amore e Vendetta 12 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.