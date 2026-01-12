Lunedì 12 gennaio, Carlo Conti ha annunciato la partecipazione, in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, di Laura Pausini. L’artista, fra le più ascoltate e conosciute a livello internazionale, affiancherà il direttore artistico per tutte e cinque le serate.

Festival di Sanremo 2026 Laura Pausini, l’annuncio in un’intervista registrata

L’annuncio della partecipazione di Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 è avvenuto durante l’edizione delle 20:00 del TG1. In tale occasione, è stato trasmesso un servizio, pre-registrato, con protagonista Carlo Conti, affiancato proprio dall’artista.

Conti ha precisato: “Vi ho convocato qua, sul set fotografico, per comunicarvi che la grande, unica ed insistuibile Laura Pausini guiderà con me tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo“. A questo punto è apparsa in video anche Laura Pausini, che si è detta “felicissima”.

Festival di Sanremo 2026 Laura Pausini, cosa ha detto la cantante

Laura Pausini, vera e propria co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, alle telecamere del TG1 ha affermato: “Sono emozionata, Sanremo cos’è? Per me è tutti i miei sorrisi e tutte le mie paure, la mia tentazione. È stato Carlo che mi ha convinto ad accettare“.

Alla domanda del cronista, che ha chiesto a Conti come sia riuscito a convincere Pausini, il direttore artistico ha affermato: “Sono andato sotto casa sua ed ho cantato La solitudine, stonandola, fino a quando lei mi ha detto basta, vengo!”.

Laura Pausini, poi, ha aggiunto: “Io vado a Sanremo con la curiosità di ascoltare le canzoni, spero che Carlo me le farà ascoltare… Il conduttore mi dovrà aiutare un po’, perché magari si vede se preferisco qualcuno, ma qui non si può“. Alla fine, la promessa: Pausini “canterà“.

Il ritorno dopo quattro anni di distanza

Quello a Sanremo 2026 è, per Laura Pausini, il ritorno sull’Ariston a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Era il 2022, infatti, quando la cantante era stata coinvolta dall’allora conduttore Amadeus in qualità di ospite. Un ruolo, questo, ricoperto anche nel 2021, 2018, 2016, 2006 e 2001.

Ma il rapporto fra Laura Pausini ed il Festival di Sanremo affonda le proprie radici negli anni ’90. Proprio sull’Ariston, nel 1993, ha ottenuto la popolarità con La solitudine, brano grazie al quale ha vinto nella sezione Novità. L’anno seguente, fra i Campioni, si posiziona al terzo posto con Strani amori.

Quello di Laura Pausini è il secondo annuncio di Carlo Conti legato al Festival di Sanremo. Il primo, effettuato la scorsa settimana, ha riguardato la partecipazione come ospite fisso di Max Pezzali, che si esibisce dalla Costa Toscana.