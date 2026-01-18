Il 2026 del tennis internazionale parte con gli Australian Open e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del primo slam dell’anno.

Australian Open 2026 programmazione tv, Sinner chiamato a difendere il titolo

Gli Australian Open 2026 sono partiti domenica 18 gennaio e, come da tradizione, gli incontri si svolgono a Melbourne, in Australia.

Il torneo, fondato nel 1905, arriva quest’anno all’edizione 114 ed ha come protagonista Jannik Sinner. L’azzurro, infatti, è lo sportivo più atteso, avendo vinto il titolo sia nel 2024 che nel 2025.

Qualora riuscisse a vincere per la terza volta di fila eguaglierebbe il record di Novak Djokovic, l’unico che è riuscito a fare la tripletta nell’era Open. L’avversario più insidioso, per Sinner, è senza dubbio Carlos Alcaraz, primo nel ranking ATP e vincitore, nel 2025, degli US Open e del Roland Garros.

Il calendario e gli altri italiani

Jannik Sinner non è l’unico italiano impegnato negli Australian Open 2026. Nel circuito maschile sono attesi anche Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. Nel circuito femminile, l’unica azzurra impegnata è Jasmine Paolini. Infine, nel doppio, le speranze sono riposte sulla coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, vincitrici lo scorso anno del Roland Garros.

Per quel che concerne il calendario, sia del circuito maschile che di quello femminile, gli Australian Open 2026 iniziano, con il primo turno, il 18 gennaio. Tale fase procede sino al 20/01. Il giorno seguente è la volta del secondo turno, mentre il 23/01 ed il 25/01 si svolgono il terzo e quarto turno. Martedì 27 gennaio si entra nel vivo con i quarti di finale.

Nel circuito femminile, il 29/01 si svolgono le semifinali, mentre la finale è prevista sabato 31 gennaio. Nel tabellone maschile, invece, le semifinali sono attese venerdì 30 gennaio, mentre la finale è in programma il 1° febbraio.

Australian Open 2026 programmazione tv, protagonista Eurosport

Le sessioni dell’Australian Open 2026 prendono il via alle ore 01:00 di notte e sono visibili, in diretta ed esclusiva, solamente sulle reti Eurosport. In particolare, su Eurosport 1 sono in onda i match più importanti con protagonisti i big del tennis mondiale. Su Eurosport 2, invece, è possibile seguire tutti gli incontri con in campo gli italiani.

Le reti Eurosport sono visibili sull’applicazione Discovery+, su DAZN e sulla nuova piattaforma HBO Max. Al momento, non è previsto alcun passaggio televisivo in chiaro. Tuttavia, non è da escludere che, qualora qualche italiano dovesse andare in finale, tale partita possa essere proposta in diretta su NOVE, come già avvenuto nei mesi precedenti.