La programmazione di stasera in tv lunedì 19 gennaio 2026 offre al pubblico un’ampia scelta di contenuti, che spaziano dalla fiction impegnata al cinema d’azione, passando per l’intrattenimento leggero e l’informazione politica. Innanzitutto, su Rai 1 continua la messa in onda della serie La preside, che affronta temi sociali importanti. Contemporaneamente, Rai 2 punta sull’adrenalina con il thriller Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana. Inoltre, Rai 3 dedica la serata all’approfondimento con Lo Stato delle Cose. Le reti Mediaset rispondono con show comici, blockbuster cinematografici e talk show di attualità. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono l’offerta con documentari, sport in diretta e prime visioni esclusive.
Stasera in TV lunedì 19 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – 21:30 – La preside (Serie TV). La dirigente scolastica Eugenia Liguori continua la sua battaglia contro l’evasione dell’obbligo scolastico nel quartiere di Caivano, sfidando le logiche della criminalità organizzata.
- Rai 2 – 21:20 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana (Film). Denzel Washington è un controllore della metro di New York che deve negoziare con un gruppo di criminali, guidati da John Travolta, che ha dirottato un treno pieno di passeggeri.
- Rai 3 – 21:20 – Lo Stato delle Cose (Intrattenimento). Massimo Giletti conduce il programma di approfondimento politico e sociale, analizzando i fatti più caldi della settimana con inchieste e ospiti in studio.
- Rai 4 – 21:20 – A Quiet Place II (Film). La famiglia Abbott deve affrontare i pericoli del mondo esterno, scoprendo che le creature che cacciano attraverso il suono non sono le uniche minacce.
- Rai 5 – 21:19 – Se scappi, ti sposo (Film). Julia Roberts e Richard Gere tornano insieme in questa commedia romantica in cui un giornalista indaga su una donna famosa per abbandonare i fidanzati all’altare.
- Rai Movie – 21:10 – Winchester ’73 (Film). Un classico del western con James Stewart, che insegue il suo prezioso fucile Winchester rubato attraverso il vecchio West, incontrando vari personaggi lungo il cammino.
- Rai Premium – 21:20 – Un Natale molto scozzese (Film). Una scrittrice in viaggio in Scozia scopre le sue radici nobili e un inaspettato amore durante le festività natalizie.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica (News). Nicola Porro analizza l’economia e la politica italiana, intervistando i protagonisti della scena pubblica e dando voce ai cittadini.
- Canale 5 – 21:20 – Zelig 30 (Intrattenimento). Claudio Bisio e Vanessa Incontrada celebrano i trent’anni dello storico show comico con il meglio della comicità italiana.
- Italia 1 – 21:25 – John Wick – Capitolo 2 (Film). Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario, costretto a uscire dal pensionamento per onorare un patto di sangue a Roma.
- La7 – 21:15 – La Torre di Babele – Trump, un anno di follia? (Intrattenimento – Prima TV). Corrado Augias conduce un approfondimento storico e politico sulla figura di Donald Trump e il suo impatto sulla democrazia americana.
- TV8 – 21:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel (Intrattenimento). Lo chef stellato valuta quattro strutture alberghiere che si sfidano per offrire la migliore ospitalità e i migliori servizi.
- Nove – 21:30 – Spy (Film). Melissa McCarthy è un’analista della CIA che si offre volontaria per una missione sotto copertura per vendicare il suo partner scomparso.
- Canale 20 – 21:10 – I guardiani del destino (Film). Matt Damon scopre che la sua vita è controllata da misteriosi agenti del destino e decide di lottare per il suo libero arbitrio e per l’amore.
- Iris – 21:13 – Gold Run – L’oro di Hitler (Film). Un gruppo di partigiani norvegesi tenta di trasportare le riserve auree del paese al sicuro prima che cadano nelle mani dei nazisti.
- La5 – 21:27 – What They Had (Film – Prima TV). Hilary Swank torna a casa per affrontare la malattia della madre e i conflitti irrisolti con il padre e il fratello.
- TV2000 – 21:05 – Chiara Lubich – L’amore vince su tutto (Film). Il film racconta la vita della fondatrice del Movimento dei Focolari e il suo impegno per l’unità e la fratellanza universale.
I film e programmi dei canali tematici stasera in tv lunedì 19 gennaio 2026
- Cielo – 21:15 – Il labirinto del silenzio. Un giovane procuratore nella Germania degli anni ’50 scopre una cospirazione per nascondere i crimini nazisti commessi ad Auschwitz.
- La7 Cinema – 21:15 – Notte folle a Manhattan. Steve Carell e Tina Fey sono una coppia annoiata che vive una notte piena di equivoci e pericoli a New York a causa di uno scambio di identità.
- Cine34 – 21:00 – La scuola più bella del mondo (Prima TV). Christian De Sica e Rocco Papaleo sono protagonisti di una commedia degli equivoci in cui una scuola toscana ospita una classe napoletana scambiata per africana.
- Focus – 21:20 – Segreti sotto la sabbia (Prima TV). Gli archeologi utilizzano tecnologie avanzate per scoprire antiche città e civiltà sepolte sotto le dune dei deserti.
- Discovery – 21:10 – Giustizia selvaggia. Gli agenti della fauna selvatica proteggono gli animali e l’ambiente dalle attività illegali dei bracconieri nelle zone rurali americane.
- Giallo – 21:10 – Le indagini di Roy Grace. Il detective inglese Roy Grace risolve casi di omicidio complessi a Brighton, mentre cerca ancora risposte sulla scomparsa di sua moglie.
- Top Crime – 21:16 – C.S.I. Miami. Horatio Caine e la sua squadra utilizzano metodi scientifici all’avanguardia per risolvere crimini nella soleggiata Miami.
- DMAX – 21:40 – Vado a vivere nel bosco. Persone comuni decidono di abbandonare la civiltà per costruire una nuova vita nelle foreste remote, affrontando le sfide della natura.
- Home & Garden TV – 21:05 – C’era una volta casa (Prima TV). Esperti di restauro trasformano edifici storici fatiscenti in abitazioni moderne, preservando il loro fascino originale.
- Discovery Turbo – 20:30 – Affari a quattro ruote. Mike Brewer cerca auto classiche da restaurare e rivendere per ottenere un profitto, con l’aiuto di meccanici esperti.
I programmi Sky stasera in tv lunedì 19 gennaio 2026
Sky Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – Hell’s Kitchen USA. Gordon Ramsay mette alla prova due squadre di chef professionisti con sfide culinarie estreme e servizi caotici.
- Sky Atlantic – 21:15 – Il tatuatore di Auschwitz. La serie drammatica racconta la vera storia d’amore nata nell’orrore del campo di concentramento tra Lale e Gita.
- Sky Serie – 21:15 – I delitti del BarLume: La danza dello squalo. L’episodio finale della stagione vede i protagonisti indagare su un crimine misterioso mentre Pineta è terrorizzata da un presunto squalo.
- Sky Investigation – 21:15 – NCIS. La squadra di agenti speciali indaga su crimini che coinvolgono il personale della Marina e del Corpo dei Marines degli Stati Uniti.
- Sky Crime – 20:35 – I più spietati serial killer. Il documentario analizza la psicologia e i metodi dei criminali seriali più famosi e pericolosi della storia.
- Sky Adventure – 21:15 – Alone – Stagione 8 Ep. 2. Dieci concorrenti devono sopravvivere da soli nella natura selvaggia del Canada con risorse limitate per vincere un premio in denaro.
- Sky Arte – 21:15 – La nave dei folli – Oltre la ragione. Un viaggio artistico e filosofico che esplora il tema della follia attraverso le opere di grandi pittori e scrittori.
- Sky Classica – 21:40 – Concerto da Odeonsplatz – Parte 1. Un concerto di musica classica all’aperto nella splendida piazza di Monaco di Baviera, con orchestre e solisti di fama mondiale.
- Comedy Central – 20:15 – Zelig C-Lab. I comici emergenti testano i loro nuovi sketch davanti al pubblico, in un laboratorio creativo ricco di risate e sperimentazione.
- MTV – 21:10 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality aiuta le coppie che nascondono la loro relazione a uscire allo scoperto e affrontare il giudizio degli altri.
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – I delitti del BarLume: La danza dello squalo. L’episodio conclusivo della serie Sky Original vede la comunità di Pineta alle prese con un mistero estivo e la paura di uno squalo.
- Sky Cinema Due – 21:15 – Barry Seal – Una storia americana. Tom Cruise interpreta un pilota di linea che viene reclutato dalla CIA e diventa un trafficante di droga per il cartello di Medellin.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Blade. Wesley Snipes è un ibrido umano-vampiro che protegge l’umanità dai vampiri malvagi in un action horror cult.
- Sky Cinema Family – 21:00 – La musica nel cuore – August Rush. Un bambino prodigio della musica cerca di ritrovare i suoi genitori biologici attraverso il potere universale delle note.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Extraction. Bruce Willis interpreta un ex agente della CIA che deve salvare suo figlio rapito da terroristi internazionali.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Split. James McAvoy interpreta un uomo con 23 personalità distinte che rapisce tre ragazze, mentre una 24esima personalità, la Bestia, sta per emergere.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – C’eravamo tanto amati. Il capolavoro di Ettore Scola racconta trent’anni di storia italiana attraverso le vite e gli amori di tre amici ex partigiani.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Holiday. La fidanzata di un boss della droga si trova coinvolta in un triangolo pericoloso durante una vacanza sulla riviera turca.
- Sky Cinema Comedy – 21:45 – I delitti del BarLume: La danza dello squalo. Replica dell’episodio finale della stagione, per chi se lo fosse perso su Sky Cinema Uno.