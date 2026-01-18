La programmazione di stasera in tv lunedì 19 gennaio 2026 offre al pubblico un’ampia scelta di contenuti, che spaziano dalla fiction impegnata al cinema d’azione, passando per l’intrattenimento leggero e l’informazione politica. Innanzitutto, su Rai 1 continua la messa in onda della serie La preside, che affronta temi sociali importanti. Contemporaneamente, Rai 2 punta sull’adrenalina con il thriller Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana. Inoltre, Rai 3 dedica la serata all’approfondimento con Lo Stato delle Cose. Le reti Mediaset rispondono con show comici, blockbuster cinematografici e talk show di attualità. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono l’offerta con documentari, sport in diretta e prime visioni esclusive.

Stasera in TV lunedì 19 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – La preside (Serie TV). La dirigente scolastica Eugenia Liguori continua la sua battaglia contro l’evasione dell’obbligo scolastico nel quartiere di Caivano, sfidando le logiche della criminalità organizzata.

(Film). Denzel Washington è un controllore della metro di New York che deve negoziare con un gruppo di criminali, guidati da John Travolta, che ha dirottato un treno pieno di passeggeri.

(Film). La famiglia Abbott deve affrontare i pericoli del mondo esterno, scoprendo che le creature che cacciano attraverso il suono non sono le uniche minacce.

(Film). Un classico del western con James Stewart, che insegue il suo prezioso fucile Winchester rubato attraverso il vecchio West, incontrando vari personaggi lungo il cammino.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica (News). Nicola Porro analizza l’economia e la politica italiana, intervistando i protagonisti della scena pubblica e dando voce ai cittadini.

(Intrattenimento). Claudio Bisio e Vanessa Incontrada celebrano i trent'anni dello storico show comico con il meglio della comicità italiana.

(Intrattenimento – Prima TV). Corrado Augias conduce un approfondimento storico e politico sulla figura di Donald Trump e il suo impatto sulla democrazia americana.

(Film). Melissa McCarthy è un'analista della CIA che si offre volontaria per una missione sotto copertura per vendicare il suo partner scomparso.

(Film). Matt Damon scopre che la sua vita è controllata da misteriosi agenti del destino e decide di lottare per il suo libero arbitrio e per l'amore.

I film e programmi dei canali tematici stasera in tv lunedì 19 gennaio 2026

Cielo – 21:15 – Il labirinto del silenzio . Un giovane procuratore nella Germania degli anni ’50 scopre una cospirazione per nascondere i crimini nazisti commessi ad Auschwitz.

. Steve Carell e Tina Fey sono una coppia annoiata che vive una notte piena di equivoci e pericoli a New York a causa di uno scambio di identità.

(Prima TV). Gli archeologi utilizzano tecnologie avanzate per scoprire antiche città e civiltà sepolte sotto le dune dei deserti.

. Il detective inglese Roy Grace risolve casi di omicidio complessi a Brighton, mentre cerca ancora risposte sulla scomparsa di sua moglie.

. Persone comuni decidono di abbandonare la civiltà per costruire una nuova vita nelle foreste remote, affrontando le sfide della natura.

I programmi Sky stasera in tv lunedì 19 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

. Gordon Ramsay mette alla prova due squadre di chef professionisti con sfide culinarie estreme e servizi caotici.

. La serie drammatica racconta la vera storia d'amore nata nell'orrore del campo di concentramento tra Lale e Gita.

. La squadra di agenti speciali indaga su crimini che coinvolgono il personale della Marina e del Corpo dei Marines degli Stati Uniti.

. Dieci concorrenti devono sopravvivere da soli nella natura selvaggia del Canada con risorse limitate per vincere un premio in denaro.

. Un concerto di musica classica all'aperto nella splendida piazza di Monaco di Baviera, con orchestre e solisti di fama mondiale.

Sky Cinema