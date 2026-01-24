Dopo Squid Game, un’altra serie tv è destinata a diventare un format tv. Stiamo parlando di Fallout Shelter, reality show attualmente in lavorazione per conto di Amazon Prime Video.

Fallout Shelter reality show, per il titolo si tratta di un doppio adattamento

La decisione di produrre un reality show di Fallout conferma, ancora una volta, il grande potenziale del titolo, che affronta, di fatto, il secondo adattamento. Era la fine degli anni ’90 quando sono stati distribuiti i videogiochi Fallout e Fallout 2: si tratta dell’inizio di una delle saghe di maggior successo di sempre. Una svolta, in particolare, si ha nel 2008, quando esce il terzo capitolo, il primo ad essere realizzato dalla società Bethesda Game Studios, che ha prodotto anche un quarto episodio, uscito nel 2015. Entrambi i videogiochi hanno venduto circa 12 milioni di copie.

L’enorme successo ottenuto ha convinto Amazon Prime Video a puntare sulla saga, trasformandola in una serie tv, che ha debuttato nell’aprile del 2024. Anche in questo caso, il responso del pubblico è entusiasta: in sedici giorni, il titolo genera ben 65 milioni di visualizzazioni. Un dato enorme, che trasforma Fallout nella seconda produzione seriale più vista nella storia della piattaforma.

Come funziona il programma

Sull’onda dei continui successi, Amazon Prime Video ha deciso di adattare una seconda volta Fallout, trasformandolo ora in un reality show. Il format si chiama Fallout Shelter ed è proposto prossimamente sull’emittente a pagamento.

In totale, la prima edizione è composta da dieci episodi dalla durata di circa un’ora. Il game è ambientato all’interno di un Vault, ovvero il gigantesco rifugio antiatomico che è centrale nelle dinamiche dei videogiochi. Qui, infatti, hanno trovato rifugio una serie di persone, che necessitavano della protezione in un mondo devastato da una sanguinosa guerra atomica.

Fallout Shelter reality show, i casting chiusi a metà febbraio

I concorrenti al centro del reality show Fallout Shelter sono rinchiusi all’interno del Vault e devono riuscire a completare una serie di missioni. Necessario, a tal proposito, che i partecipanti siano in possesso delle sette caratteristiche al centro della saga: forza, percezione, resistenza, carisma, intelligenza, agilità e fortuna. Inoltre, è fondamentale la capacità di stare in gruppo, gestendo le pressioni e costruendo alleanze. In palio, per il vincitore finale, c’è un ingente montepremi.

Amazon Prime Video ha già aperto i casting per ricercare i concorrenti protagonisti della prima edizione. La ricerca dei concorrenti termina a metà febbraio, mentre le riprese sono previste a giugno.