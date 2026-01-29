Giovedì 29 gennaio, durante l’edizione delle 20:00 del TG1, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha annunciato la partecipazione, come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026, di Achille Lauro. Per l’artista si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston dopo la partecipazione in gara dello scorso anno.

Festival di Sanremo 2026 Achille Lauro, cosa ha detto Carlo Conti

Carlo Conti, collegato in diretta al TG1, ha annunciato il coinvolgimento di Achille Lauro alla kermesse. Una scelta, questa, che Conti ha definito “incosciente”, citando indirettamente il titolo del brano con il quale l’artista ha calcato il palco lo scorso anno.

In tale occasione, infatti, Achille Lauro ha presentano Incoscienti giovani, fra i singoli più ascoltati dell’intera edizione e che si è classificato al settimo posto. Al cantante il compito di affiancare Conti e Pausini durante la seconda serata del mercoledì.

Per il cantante la settima partecipazione di fila

Quella al Festival di Sanremo 2026 è, per Achille Lauro, la settima partecipazione in totale durante la kermesse. Di queste, quattro sono state da Big in gara: nel 2019, 2020, 2022 e 2025, rispettivamente con i brani Rolls Royce, Me ne frego, Domenica ed Incoscienti giovani.

Altre due volte, invece, è stato coinvolto in qualità di ospite. Nel 2021, il conduttore Amadeus lo ha scelto per far parte del cast fisso. In ogni serata, in quella occasione, ha proposto un brano iconico della storia della musica sia italiana che internazionale, messa in scena con dei veri e propri quadri artistici. Due anni dopo, invece, sempre Amadeus ha scelto Lauro per salire sul palco, nella finale, del Suzuki Stage, realizzando un medley contenente alcuni dei suoi successi, ovvero Rolls Royce, Me ne frego, Bam Bam Twist, Domenica e 16 marzo.

Festival di Sanremo 2026 Achille Lauro, le indiscrezioni dei giorni scorsi

Carlo Conti, dunque, ha confermato le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni in merito alla partecipazione di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2026. A lanciare l’idea sono stati, soprattutto, i social network, che hanno chiesto a gran voce al direttore artistico di dare spazio al cantante per eseguire il brano Perdutamente.

Un singolo, quest’ultimo, che è divenuto molto noto per essere il preferito di Achille Barosi. Il 16enne è una delle vittime della strage di Crans Montana, al punto che la madre ha deciso di far risuonare tale canzone durante i funerali del figlio.

Conti, interrogato sul coinvolgimento di Lauro alla kermesse per omaggiare le vittime di Crans Montana dal giornalista Roberto Alessi, aveva risposto con un criptico “Mi attivo”. Ora che è ufficiale, è lecito immaginare che tale momento possa effettivamente avvenire.