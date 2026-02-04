Nuovo capitolo nelle tensioni fra la Rai e Sigfrido Ranucci, questa volta in merito alle ospitate a La7. La TV di Stato, infatti, ha invitato il giornalista e conduttore di Report al rispetto delle normative dopo aver svolto, di recente, delle apparizioni in vari programmi dell’emittente di Urbano Cairo.

Rai Ranucci ospitate La7, la comunicazione interna

Come riporta l’Ansa, la Rai, mediante la Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa, ha ricordato al conduttore Sigfrido Ranucci le regole presenti attualmente nella TV di Stato in merito alle partecipazione come ospite in altre emittenti. A tutti i dipendenti, infatti, è richiesto di “limitare le presenze in video e voce nonché la promozione di propri libri a una singola partecipazione per ogni emittente o piattaforma”.

Quello a Ranucci, da parte della Rai, non è un richiamo né un provvedimento disciplinare, ma esclusivamente un invito a rispettare la circolare che è stata varata nel gennaio del 2025.

Rai Ranucci ospitate La7, le interviste del giornalista

L’invito della Rai rivolto a Sigfrido Ranucci è arrivato dopo che il giornalista, nell’ultima settimana, ha presenziato a ben tre differenti format di La7. Il primo è Otto e mezzo, talk show dell’access prime time guidato da Lilli Gruber. Il secondo è DìMartedì, trasmissione di prima serata condotta da Giovanni Floris. Il terzo, infine, è In Altre Parole, programma del sabato sera guidato da Massimo Gramellini. In tutte queste ospitate, il volto di Report ha parlato del suo ultimo libro intitolato Navigare senza paura, scritto insieme al figlio Giordano con l’obiettivo di favorire un’esplorazione del web libera e consapevole da parte dei più giovani.

Gli altri volti della TV di Stato protagonisti nella rete di Urbano Cairo

Sigfrido Ranucci non è l’unico volto della Rai che, di recente, ha partecipato come ospite a format di La7. Pur nel rispetto delle indicazioni, negli ultimi mesi hanno raccolto varie presenze altri conduttori della TV di Stato. Sia ad Otto e mezzo che a DìMartedì hanno dato spazio alla conduttrice Serena Bortone, in onda tutti i giorni su Rai Radio 2 ed il sabato su Rai 1 come ospite a Bar Centrale. Lo scorso 21 gennaio, inoltre, sempre a DìMartedì ha partecipato Mia Ceran, conduttrice del programma TV Talk.

Altro conduttore della Rai che ha presenziato, di recente, nei talk di La7 è Duilio Giammaria. Quest’ultimo, volto del programma di approfondimento Petrolio, nelle ultime settimane ha presenziato come ospite a L’Aria che Tira, protagonista degli appuntamenti dell’8 gennaio, del 16 e del 9 dicembre.