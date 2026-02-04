Mercoledì 4 febbraio si svolgono i primi due quarti di finale di Coppa Italia e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come sempre, la competizione è proposta, in diretta ed in chiaro, sulle reti Mediaset.

Coppa Italia programmazione tv primi quarti di finale, a San Siro l’incontro fra l’Inter ed il Torino

La programmazione tv dei quarti di finale di Coppa Italia prende il via mercoledì 4 febbraio. A partire dalle ore 21:00, infatti, su Italia 1 è previsto il fischio di inizio della sfida fra l’Inter ed il Torino.

Il match, che si svolge allo Stadio San Siro di Milano, oppone due compagini con uno stato di forma differente. Da una parte ci sono i nerazzurri di Christian Chivu, attualmente prima in campionato, dall’altra i granata, che hanno superato nella fase precedente la Roma e che nelle ultime cinque uscite in Serie A hanno perso quattro partite.

Inter-Torino è raccontata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A seguire, sempre su Italia 1, c’è lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari.

Coppa Italia programmazione tv primi quarti di finale, dove vedere Atalanta-Juventus

Il secondo quarto di finale di Coppa Italia è in onda giovedì 5 febbraio. Ancora una volta alle 21:00, sempre su Italia 1, è possibile seguire l’incontro che oppone l’Atalanta alla Juventus.

Entrambe le squadre sono in un buon stato di forma. I padroni di casa, allenati da Raffaele Palladino, dopo un inizio di campionato complesso hanno collezionato vari risultati utili e sono ora settimi. I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, sono invece quarti, in piena lotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Atalanta-Juventus è raccontata dalle voci di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Gli spazi che precedono e seguono il triplice fischio sono guidati da Monica Bertini ed arricchiti da Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Fra una settimana le altre due partite

Al termine delle due sfide odierne, dunque, si conosceranno i nomi delle prime semifinaliste della Coppa Italia 2025-2026. Per avere il calendario definitivo della prossima fase del torneo occorre attendere ancora una settimana. Il 10 e l’11 febbraio prossimi, infatti, si disputano gli altri due quarti di finale, che hanno come protagonisti da una parte il Napoli ed il Como, dall’altra il Bologna e la Lazio. Tutte le partite, oltre che in televisione, sono visibili anche in diretta streaming mediante l’applicazione Mediaset Infinity.