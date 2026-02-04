Dopo Achille Lauro e Can Yaman è comunicato il nome di un altro co-conduttore della kermesse. Stiamo parlando di Lillo, comico che dovrebbe affiancare Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026.

Festival di Sanremo 2026 Lillo, la partecipazione del comico nella serata delle Cover

La notizia della partecipazione di Lillo al Festival di Sanremo 2026 è stata annunciata da Cinemotore ed è stata confermata dall’agenzia di stampa AdnKronos. Seppur vi sia ancora qualche incertezza, il comico ed attore dovrebbe affiancare il direttore artistico Carlo Conti e la co-conduttrice fissa Laura Pausini in occasione della serata delle Cover del venerdì.

L’approdo sul palco dell’Ariston è, per Lillo, il coronamento di un periodo ricco di successi. Nel 2021, infatti, è scelto nel cast di LOL-Chi ride è fuori su Amazon Prime Video, ottenendo enorme popolarità e lanciando il personaggio/tormentone di Posaman. A seguire ha partecipato a vari format, da Danza con me alla serie tv Sono Lillo, in onda sulla medesima piattaforma.

Festival di Sanremo 2026 Lillo, Conti conferma la volontà di affiancarsi a dei comici

La partecipazione al Festival di Sanremo di Lillo conferma la volontà del direttore artistico Carlo Conti di affiancarsi a dei comici, con l’obiettivo di rendere più imprevedibile lo show.

Nel 2016, in quello che era il secondo Sanremo di Conti, ha deciso di affidarsi alle parodie di Virginia Raffaele. Quest’ultima, nelle cinque serate ha realizzato delle parodie di volti celebri italiani. Lo scorso anno, invece, il conduttore ha deciso di affiancarsi a co-conduttori differenti per ogni serata, coinvolgendo, fra gli altri, Nino Frassica il mercoledì, Katia Follesa il giovedì e Geppi Cucciari il venerdì.

Gli altri co-conduttori della kermesse

Lillo è il quarto co-conduttore fino ad ora annunciato al Festival di Sanremo 2026. La prima in ordine di tempo è Laura Pausini, la cui notizia è stata comunicata dal TG1 e che avrà il compito di affiancare Conti per tutte e cinque le serate della kermesse.

A seguire, il conduttore ha comunicato la partecipazione di Achille Lauro, lo scorso anno in gara con Incoscienti giovani ed atteso sul palco dell’Ariston durante la seconda serata. L’attore Can Yaman, poi, è uno dei protagonisti della prima serata. Con Lillo dovrebbe essere coperta, per quel che riguarda la conduzione, anche la serata del venerdì.

Rimangono ancora scoperte il giovedì ed il sabato, anche se non è da escludere la presenza di altri volti celebri nelle altre serate.