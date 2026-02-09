Una settimana di rivelazioni sconvolgenti attende i telespettatori de La Promessa: la celebre soap spagnola, in onda su Rete 4, si appresta a vivere giorni di altissima tensione tra il 9 e il 15 febbraio 2026. Mentre Catalina trova finalmente il coraggio necessario per svelare un segreto che cambierà per sempre gli equilibri della nobile famiglia Luján, Curro entra in possesso di una prova pericolosa. Questo documento riporta a galla l’ombra dei veleni e i dubbi mai chiariti sulla misteriosa morte di Jana, spingendo la narrazione verso territori sempre più oscuri.

Lunedì 9 febbraio – La Promessa 9–15 febbraio 2026

La settimana inizia con un tormentato Curro. Dopo aver aperto il suo cuore ad Ángela in un momento di estrema vulnerabilità, il giovane compie un brusco passo indietro a causa delle insormontabili differenze sociali che li separano. Intanto, Alonso sorprende Adriano nella stanza privata di Catalina, ma la ragazza difende il giovane con tale fermezza da spingere il marchese a ringraziarlo ufficialmente per il sostegno mostrato. A palazzo giunge inoltre Emilia, un’infermiera esperta chiamata da Leocadia per assistere Catalina durante la gravidanza. Nel frattempo, un mistero preoccupante agita la servitù: Santos scompare nel nulla e Vera scopre con sgomento che Ana ha abbandonato Luján senza lasciare recapiti.

Martedì 10 febbraio

L’inquietudine serpeggia silenziosa tra le lussuose mura della tenuta. Mentre Manuel e Toño avviano i complessi lavori di manutenzione nell’hangar, Curro compie una scoperta che promette di ribaltare ogni certezza. Tra la corrispondenza del palazzo, il ragazzo scorge il nome di Rufino de la Merced, il noto esperto di veleni. Questo dettaglio compromette il suo piano segreto volto a scoprire la verità sull’assassinio di Jana, poiché suggerisce un coinvolgimento diretto di qualcuno residente a palazzo. Lorenzo, ignorando il clima di sospetto, si ostina a voler organizzare una festa di compleanno sfarzosa per tentare di recuperare il prestigio sociale perduto negli ultimi mesi.

Mercoledì 11 febbraio – La Promessa 9–15 febbraio 2026

L’arrivo di Emilia riscuote consensi da parte di tutti i residenti, ma l’armonia a palazzo appare estremamente precaria. Martina, ignorando i timori profondi espressi da Jacobo, decide di partire per un viaggio improvviso avvolto nel più fitto mistero. Contemporaneamente, Curro riesce a intercettare una lettera di Rufino indirizzata al capitano de la Mata e condivide immediatamente il contenuto con Pia per decidere come agire. La tensione sale quando Ricardo riceve l’annuncio ufficiale della partenza definitiva di Santos, confermando i timori dei giorni precedenti. La giornata si chiude con una svolta epocale: Catalina confessa finalmente al marchese che Adriano è il padre biologico dei suoi figli.

Giovedì 12 febbraio

Mentre Emilia si integra perfettamente nei ritmi della tenuta, la partenza di Martina lascia Jacobo in uno stato di perenne dubbio e agitazione. Lorenzo tenta ancora una volta di imporre i festeggiamenti per il suo compleanno, ma Curro blocca nuovamente ogni iniziativa, ormai concentrato esclusivamente sulla pista del veleno e sul coinvolgimento di Rufino. Petra, intanto, rivela un lato inaspettato del suo carattere: la governante instaura un legame protettivo con Alicia, una giovane silenziosa e spaventata che i domestici hanno trovato nel rifugio di Samuel. Questo rapporto insolito suscita la curiosità e il sospetto di molti colleghi.

Venerdì 13 febbraio – La Promessa 9–15 febbraio 2026

La confessione di Catalina ad Alonso non scatena l’ira violenta che molti temevano, ma genera comunque una serie di reazioni negative che dividono la famiglia. Ricardo, incapace di accettare l’addio improvviso di Santos, affronta duramente Rómulo e Pia, accusandoli di aver favorito la sua fuga. Simona cerca nuovamente un riavvicinamento con Toño, il quale però continua a evitarla sistematicamente. Durante una cena di gala organizzata per il compleanno di Lorenzo, Catalina si presenta accompagnata da Adriano. Davanti a tutti gli ospiti sbalorditi, la donna rende pubblica la verità sulla paternità, sfidando apertamente le convenzioni sociali dell’epoca.

Sabato 14 febbraio

La rivelazione pubblica di Catalina scuote profondamente le fondamenta di palazzo Luján. Petra continua a mostrare una sensibilità inedita verso la giovane Alicia, agendo quasi come una figura materna e sorprendendo chiunque conosca la sua consueta freddezza d’animo. Mentre Ricardo appare ancora visibilmente provato dall’assenza di Santos, Curro cerca di tranquillizzare Pia riguardo alla minaccia rappresentata da Rufino de la Merced. Il giovane è convinto che i timori della governante siano eccessivi, ma l’ombra del passato continua a incombere minacciosa su ogni abitante della tenuta, lasciando presagire nuovi pericoli.

Domenica 15 febbraio – La Promessa 9–15 febbraio 2026

La settimana si conclude con tre fronti caldissimi che promettono scintille per il futuro. Le ripercussioni della verità dichiarata da Catalina iniziano a farsi sentire pesantemente, dividendo l’opinione della nobiltà di Luján e isolando parzialmente la coppia. Il mistero della scomparsa di Santos resta ufficialmente irrisolto, alimentando teorie contrastanti tra la servitù. Infine, l’indizio su Rufino mette Curro in una posizione estremamente pericolosa nei confronti di Lorenzo. Resta inoltre l’incognita sul misterioso viaggio di Martina: il suo imminente ritorno promette di portare con sé conseguenze imprevedibili per l’intera famiglia.

Dove vederla

La Promessa vi aspetta in esclusiva su Rete 4 dal lunedì alla domenica, con inizio fissato intorno alle ore 19:45. Potete seguire gli episodi anche in modalità streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove trovate caricate anche le repliche mattutine delle ore 7:00 per non perdere nemmeno un minuto degli intrighi della soap spagnola.