Mercoledì 25 febbraio si svolge la seconda serata di Sanremo 2026 e di seguito vi sveliamo la scaletta. A differenza del debutto, salgono sul palco solamente quindici Big.

Sanremo 2026 scaletta seconda serata, i co-conduttori

Al timone della seconda serata di Sanremo 2026 torna Carlo Conti, affiancato dalla confermata Laura Pausini.

A loro si uniscono ben tre co-conduttori, a partire dall’attrice Pilar Fogliati, di recente protagonista della fiction Cuori. Poi c’è Lillo, chiamato a portare un po’ di ironia e comicità sul palco dell’Ariston. Infine, sale sul palco Achille Lauro, lo scorso anno in gara con Incoscienti giovani.

Lauro e Pausini, nella diretta, duettano sulle note del singolo 16 Marzo. Il cantante, inoltre, esegue Perdutamente, in una performance dedicata alle vittime della strage di capodanno di Crans Montana.

Gli ospiti

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 è ricca di vari ospiti. È presente il Coro Anffas di La Spezia, composto da 100 persone e che permette al Festival di parlare del tema della disabilità.

Per un punto sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 appena concluse ci sono Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Assente Arianna Fontana, annunciata in un primo momento ma costretta a dare forfait per febbre. Per presentare le Paralimpiadi di Milano-Cortina, al via a marzo, ci sono Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra.

Un momento molto atteso, poi, è quello dedicato ad Ornella Vanoni. L’amatissima artista è ricordata dalla nipote Camilla Ardenzi. Nella ricca serata, la Città di Sanremo consegna il Premio alla Carriera a Fausto Leali. Infine, dalla Costa Toscana ormeggiata al largo della città dei fiori canta Max Pezzali, mentre sul Suzuki Stage arriva Bresh.

Sanremo 2026 scaletta seconda serata, il regolamento e l’elenco dei Big

Nella scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 è prevista l’esibizione di quindici Big. Essi, annunciati in ordine alfabetico da Carlo Conti, sono:

Bambole di Pezza; Chiello; Dargen D’Amico; Ditonellapiaga; Elettra Lamborghini; Enrico Nigiotti; Ermal Meta; Fedez e Marco Masini; Fulminacci; J-Ax; LDA ed Aka7even; Levante; Nayt; Patty Pravo; Tommaso Paradiso.

Le loro performance sono giudicate dal Televoto e dalla Giuria delle Radio: ognuna delle due componenti ha un peso del 50%. Come ieri, alla fine della serata sono resi noti, non in ordine di classifica, gli artisti nelle prime cinque posizioni. In apertura di serata, Gianluca Gazzoli guida le semifinali della gara delle Nuove Proposte. A tal proposito, Niccolò Filippucci sfida Blind, El Ma & Soniko, mentre Mazzariello sfida Angelica Bove. Entrambi i duelli sono votati dalla Sala Stampa, Giuria delle Radio e Televoto, con un peso rispettivo del 33%, 33% e 34%. I due vincitori si affrontano nella finalissima, prevista domani, 26 febbraio.